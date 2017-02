Bø med 6.-plass i «kvalik-renn»

Tarjei Bø går for en VM-plass i IBU-cupen, og nordmannen viste, ut i fra forutsetningene, god fart i langrennssporet. Bø ble til slutt nummer seks med to bom, men han hadde tredje beste langrennstid. Bø må overbevise i helgen for å være garantert en VM-plass.