– Det var rett og slett en drøm som gikk i oppfyllelse å se Tarjei ta medalje i dag. Jeg hulket som en unge, sier Bøs forloveden Gita Simonsen til NRK.

Hun har akkurat sett Tarjei ta sin første individuelle OL-medalje, en bronse på sprinten. Lillebror Johannes Thingnes Bø tok gullet. Planen, målet og drømmen er blitt virkelig.

Men det har de også ofret litt ekstra for de siste to årene.

For det er ikke mange sesonger Tarjei Bø har klart å holde seg frisk gjennom vinteren. Og under pandemien har han tatt smittevern «til nye høyder», og at denne sesongen er viktigere enn noen annen, har også samboeren virkelig fått kjenne på.

– Jeg har ikke engang fått lov til å kjøpe takeaway-mat. Og hvis jeg skal ha noe på bensinstasjonen må det være mat pakket inn i plast. Men nå som han har kommet seg til OL kan jeg endelig kose meg med det igjen, forteller Simonsen og flirer.

Tok sønnen ut av barnehagen

Hun har droppet julebord og familiekos, og vært ekstremt forsiktig for å unngå å bli syk i forkant av kjærestens siste OL.

Simonsen påpeker riktignok at Johannes Thingnes Bøs kone, Hedda Dæhli Bø, har levd enda strengere. Hun har ikke vært fysisk på jobb siden november og frem til ektemannen dro til Beijing, og sønnen deres Gustav har heller ikke vært i barnehagen den samme perioden.

– Sånn som smitten er i Norge nå, om vi ikke hadde tatt hensyn, så er det ikke sikkert jeg hadde stått på startstreken her. Det er en kjedelig konsekvens for dem og en bra konsekvens for meg, som gjør at jeg kan få konkurrert her, sier Thingnes Bø.

STØTTER: Johannes Thingnes Bø og kona Hedda Dæhli Bø under VM i Östersund i 2019. Foto: Lise Åserud / NTB

– Vi er ikke de kuleste partnerne. De valgte nok feil, jeg tror de angrer litt av og til, sier Tarjei Bø til NRK.

– Jeg angrer i alle fall ikke på valg av partner. Han er en fin fyr å leve med, selv om det er litt ekstra strengt, svarer Simonsen.

– En mørk sky

Hun vet også godt hvor vanskelig det har vært for ham å få store deler av oppkjøring og sesong ødelagt av sykdom tidligere år. Både før OL i Sochi og før OL i Pyeongchang ble Bø syk. 33-åring har vært klar på at han ville gjøre alt han kunne for å kjempe om individuell medalje.

– Det har jo vært en mørk sky som har hengt over ham det der, at han har vært mye syk, så da lever jeg gjerne litt strengt. Vi er et lag, og hans drøm er min drøm. Han ofrer og jeg ofrer, sier Simonsen til NRK – før sprintbronsen.

Det har vært ekstreme tiltak denne sesongen, men samtidig ikke helt ulikt fra tidligere sesonger, forklarer paret.

– Covid har jo nesten vært en befrielse for oss idrettsutøvere, fordi det er mye lettere for andre å forstå de rutinene vi har, sier Bø, før Simonsen supplerer:

– Jeg er veldig enig. Det er nesten umulig for folk å forstå hvor farlig det er med en liten forkjølelse. Det er vanskelig for vanlige folk å tenke at om du kjenner det litt i halsen er du syk, og skal ikke komme tett på. Men nå er folk mer forsiktige.

HEIAGJENG: Kjærestene og mamma Aslaug og pappa Klemet er ofte med på konkurranse og mesterskap. Foto: Lise Åserud / NTB

Ble smittet

Da Bø reiste på verdenscup i Tyskland etter nyttår, og ikke skulle hjem igjen før etter OL, ba han samboeren leve mer som vanlig.

– Da sa jeg bare til Gita at nå kan du bare kose deg. Møt alle du vil, ta deg en fest. Hun fikk covid, sier Bø og ler.

Det får henne til å fyre tilbake:

– Jeg har ikke vært på fest! Jeg har jo bare vært på hotellrom og jobbet med håndball under strenge smittevernregler, sier hun, og sikter til jobben som reporter under håndball-EM.

Stolt familie

Da de to medaljene var sikret, snappet TV-kameraene opp de to brødrene i varmeboden ved stadion som snakket med familien på telefon.

– Det er hyggelig å dele et øyeblikk så kort tid etterpå, spesielt når det ble en familieopplevelse som i dag når to brødre vinner medalje. Alt blir litt større, forteller Thingnes Bø.

ØYEBLIKK: Gullvinner Johannes Thingnes Bø applauderer når storebror Tarjei Bø gå på pallen. Foto: Heiko Junge / NTB

– Jeg er så stolt av hva Tarjei får til. Han har jobbet så hardt for dette øyeblikket, og stått i så mange veikryss, men alltid valgt å fortsette og gi alt. Det er en lettelse å vite at han har oppnådd sitt store mål, og jeg vet at jeg får hjem en roligere Tarjei. Endelig skulle han lykkes også individuelt i et OL, og det med lillebror på pallen, sier Gita Simonsen til NRK.

– Det er et øyeblikk vi aldri kommer til å glemme, legger hun til.