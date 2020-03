– Jeg visste ikke hvordan jeg skulle treffe blinkene, men jeg klarte det, sier en tydelig lettet Bø.

Sesongavslutningen utviklet seg nemlig til å bli et drama av de sjeldne: Bø, som startet 21 sekunder før Martin Fourcade, pådro seg hele tre strafferunder på første stående skyting.

Dermed var Bø plutselig over minuttet bak og stod i fare for å miste sammenlagtseieren i verdenscupen:

Her sprekker Johannes Thingnes Bø på stående og bommer tre ganger. Émilien Jacquelin og Martin Fourcade bommer én gang hver. Du trenger javascript for å se video. Her sprekker Johannes Thingnes Bø på stående og bommer tre ganger. Émilien Jacquelin og Martin Fourcade bommer én gang hver.

Iskald

Men etter kjempesprekken på første stående skyting, klarte altså Bø å ta seg sammen og skyte fullt hus da sammenlagtseieren skulle deles ut.

Dermed klarte nordmannen å bli nummer fire, som akkurat sikret seieren sammenlagt.

Bø tar kula med to fattige verdenscuppoeng: 913 poeng mot Fourcades 911.

– To poeng. Dette var mer enn jeg kunne forvente, sier Bø.

Vemodig Fourcade

Både verdenscupen og Fourcades skiskytterkarriere ble avsluttet foran tomme tribuner i Finland – til tross for at nesten alle idrettsarrangement er blitt enten utsatt eller avlyst for å begrense korona-smitte.

Avgjørelsen har skapt reaksjoner. Etter at Holmenkollen-rennene ble avlyst, har IBU kun strøket søndagens stafetter i Kontiolahti.

Fourcade lot imidlertid ikke de tomme tribunene legge en demper for kroningen.

– Det er spesielt for meg. Det har vært en drøm å være med her i over ti år. Da jeg startet med skiskyting var det heller ingen fans. Jeg er stolt over det jeg har fått til, sier Fourcade.