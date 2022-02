– I dag var det faktisk plass til oss begge to. Det er ikke noe annet enn veldig, veldig vakkert, sier Johannes Thingnes Bø til NRK.

Denne lørdagen i februar vil Johannes og storebror Tarjei neppe glemme med det første. Johannes gikk et gnistrende langrenn og knuste alt og alle i de krevende Beijing-løypene.

GULL: Johannes Thingnes Bø gikk et forrykende langrenn. Foto: Heiko Junge / NTB

Bak ham fulgte Tarjei på en imponerende bronse.

– Det var helt rått. Vi har vært så heldige at vi har gjort dette før i VM. Det var en fantastisk opplevelse og vårt største minne til nå i karrieren, men dette overgår alt. Det er den største scenen, sier Tarjei Bø til NRK og legger til:

– Vi har hatt en spesiell sesong, der Johannes har kjempet veldig hardt for å komme tilbake som verdens beste skiskytter. Og nå viser han at han er det.

JUBLET: Tarjei og Johannes Thingnes Bø slapp jubelen løs etter maktdemonstrasjonen i Beijing. Foto: Heiko Junge / NTB

– Perfeksjon fra ende til annen

Thingnes Bø knuste den franske stjernen Quentin Fillon Maillet med nesten halvminuttet. Maillet hadde i likhet med Thingnes Bø én bom.

Bronsevinner Tarjei var 38 sekunder bak.

Thingnes Bø har ikke fått det til å stemme i verdenscupen til nå, men har virkelig klart å prikke inn formen til OL. Han står nå med tre OL-medaljer på tre forsøk.

– Det er som planlagt det og. Alle prøver så hardt de kan å være på sitt beste i OL. Det har heldigvis klaffet bra. Det å vinne her i dag, mens Tarjei er nummer tre, er perfeksjon fra ende til annen, sier han til NRK.

FEIRET MED LAGET: Både Tarjei og Johannes setter lørdagens bragd høyere enn noe annet i karrieren. Her feirer de med hele laget. Foto: Heiko Junge / NTB

Erkjenner mental kamp

Tarjei Bø forteller at «det betyr alt» å ta sin første individuelle OL-medalje.

– Det var det jeg manglet, det jeg savnet i karrieren min. At den sitter er helt vanvittig. Jeg trodde før OL at jeg skulle klare det. Jeg har følt meg i god form, men da skuddet gikk ut på 20-kilometeren, følte jeg at det aldri skulle gå. Nå gikk det på første forsøk etterpå, sier Tarjei Bø til NRK, som på pressekonferansen erkjenner at han var langt nede etter den skuffende 20-kilometeren.

– Det er en av de største mentale kampene jeg har kjempet med meg selv. Når du klarer det, er det en stor historie – også for meg.

Johannes Thingnes Bø hyller storebroren etter OL-bronsen.

– Det er hans siste OL. Jeg vet han ønsket denne medaljen. Han er en veldig sterk mental person som klarer dette, sier han på pressekonferansen.

UTSLITT: Johannes Thingnes Bø tok seg helt ut på OL-sprinten. Foto: Heiko Junge / NTB

Sjåstad Christiansen rørt til tårer

NRK-ekspert Liv Grete Skjelbreid er svært imponert over det brødrene leverte under sprinten. Hun trekker spesielt frem langrennet til lillebror Johannes.

– Det er et fantastisk løp. Han er aggressiv som vanlig, og går tøft ut. Dette er et kjempebra løp. Veldig, veldig bra, sier Skjelbreid.

Vetle Sjåstad Christiansen, som endte på en skuffende 20. plass, erkjenner at han tok til tårene av brødrene Bøs prestasjon.

– Johannes er vi på en måte vant til at er best når det gjelder. Et ellevilt løp og fantastisk prestasjon. Og så gleder jeg meg litt ekstra på Tarjei sine vegne. Det ser ut som han tar sin første individuelle OL-medalje, sier Sjåstad Christiansen til NRK og fortsetter:

RØRT: Vetle Sjåstad Christiansen forteller at han felte tårer da han ga brødrene Bø en klem etter sprinten. Foto: Heiko Junge / NTB

– Jeg blir rørt. Jeg var inne i «winner’s lounge» i et par minutter og ga dem en god klem. Da kom det en tåre eller to. Det var stort.

Også Sebastian Samuelsson var glad på brødrenes vegne.

– Jeg unner Tarjei denne medaljen veldig mye. Jeg sa det til ham: Det er den mest fortjente OL-medaljen på veldig lenge. Er det noen som har fortjent det, så er det ham. Tarjei har vært i verdenstoppen veldig lenge og har ikke tatt individuell OL-medalje får nå. Han er en fantastisk fyr, sier Samuelsson til NRK.

Allerede søndag er det klart for flere medaljesjanser for brødrene fra Stryn. Da har de et kjempeutgangspunkt i jaktstarten som starter 11.45 norsk tid.