Bø-brødrene måtte gi seg selv «sjakkforbud»: – Vi ble helt utmattet

Som så mange ganger tidligere har skiskytterne sesongen i svenske Östersund. Men for Bø-brødrene er det ikke utelukkende minner om skiskyting de har herfra.

– Jeg forbinder Östersund med Magnus Carlsen. Alltid når vi er her så setter han i gang med VM, sier Tarjei Bø.

ÅPNINGSTREKK: Tarjei Bø viser et åpningstrekk i sjakk under intervju med NRK. Foto: Thomas Hagajore Fosse / NRK

Ble utladet før skiskytterrenn

Og det er tilfellet denne gangen også. Carlsen er godt i gang med VM i langsjakk i Dubai der han møter Jan Nepomnjasjtsjij over 14 partier. Et VM Bø bevisst prøver å unngå.

– Det første året Carlsen spilte VM så spilte jeg så mye sjakk at jeg var helt utladet. Jeg var helt utmattet da konkurransen kom. Hjernen var stappfull av trekk! Så jeg klarte ikke å prestere, sier Bø.

Det samme gjaldt lillebroren. I 2013, da Carlsen spilte sitt første VM i langsjakk, var Johannes Thingnes Bø ny på landslaget og bitt av den samme sjakkbasillen som resten av lagkameratene.

Han forteller at skiskytternes forhold til Magnus Carlsen er preget av «skrekkblandet fryd» ettersom VM alltid treffer på samme tid som sesongåpningen deres.

– Den sjakkbonanzaen som kom over Norge for noen år siden slo oss helt ut. Vi var ikke opplagte til skirenn fordi vi spilte sjakk hele døgnet. Vi fulgte med på alle partiene, forteller Thingnes Bø.

FØRSTE LANGSJAKK-VM: Spilte Magnus Carlsen i 2013 mot Vishy Anand. Nordmannen gikk seirende ut. Foto: Babu / Reuters

Tror sjakkfeberen påvirket prestasjonene

Storebror Bø er helt sikker på at sjakkfeberen påvirket prestasjonene på skiskytterarenaen.

– Vi tenkte så masse og vi spilte ikke lynsjakk, vi spilte langparti. Vi konkurrerte og det var om å gjøre og vinne. Vi tenkte oss grønne!

– Så Carlsen må få litt av skylda for at ikke du presterte enda bedre da?

– Ja, de fire årene der jeg ikke vant, de setter jeg på Carlsen, sier Bø litt fleipete.

Måtte legge sjakken til side

Men spøk til side, sjakkfeberen i det norske landslaget var på et tidspunkt så heftig at Bø-brødrene bestemte seg for å ta grep.

– Jeg var helt utmattet. Jeg har sluttet å spille sjakk på sesongåpningen for å prestere, sier Bø.

– Vi har bestemt oss for å legge det litt til side og se på det midtukes når det ikke er konkurranse i stedet, legger Thingnes Bø til.

RUTINERTE: Bø-brødrene har vært på landslaget sammen siden 2013. Foto: Geir Olsen / NTB

Etter verdenscupåpningen i helgen, da Tarjei Bø ble nummer to på normaldistansen og nummer tolv på sprinten, fikk han spørsmål om han hadde klart å holde seg unna sjakk-VM:

– Ja, så det har vært en god konkurransehelg der jeg har hatt overskudd til å prestere. Det har vært lite sjakk, kanskje legger vi inn litt i kveld, når det er fire dager til neste konkurranse.