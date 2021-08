Arsenal-spillerne så ikke ut til å være spesielt høye i hatten da de gikk bort for å takke fansen etter det ydmykende tapet mot Manchester City.

– Det er bare skammelig, sa tidligere spiss Jermaine Beckford på BBC Radio.

– Fansen klapper, de prøver å støtte Arteta og spillerne, men jeg skjønner ikke hvorfor. Man må nesten respektere at fansen fortsatt er der, for dette var vanskelig å se på.

Ifølge statistikknettstedet OptaJoe er Arsenal kun det andre laget i historien som har hatt minus ni i målforskjell etter å ha tapt de tre første kampene i Premier League-sesongen. Det andre var Wolverhampton i 2003/04. De endte til slutt på bunnen av tabellen.

PRESSET: Mikel Arteta har litt å tenke på etter den dårlige sesongstarten. Foto: Russell Cheyne / Reuters

– Det som virkelig frustrerer meg med Arsenal er at når de slipper inn et mål eller to og det ikke går bra, så er det ingen spillere som peker på hverandre. De blir ikke holdt ansvarlig, sier tidligere England-spiss Dion Dublin på BBC Radio.

– Ingen vil ta ansvar.

Se alle målene i vinduet øverst.

Xhaka så rødt

Kampen mot City var også Martin Ødegaards første Premier League-kamp etter returen til Arsenal. Den kunne knapt blitt lengre fra en drømmestart.

– Vondt blir til verre for Arteta og Arsenal, kommenterte TV 2s Nils Johan Semb i det 35. spilleminutt.

Da ledet Manchester City allerede 2-0, og Arsenals Granit Xhaka taklet Citys João Cancelo.

Med knottene først stupte Xhaka inn bena på City-spilleren. Det resulterte i direkte rødt og over en omgang med én mann mindre for Arsenal.

Så, noen små minutter senere fant Gabriel Jesus veien ti nettmaskene og lagene gikk til pause på stillingen 3–0.

Ydmykelsen fortsatte

Og om vondt ble til verre allerede i den første omgangen, så ble det ikke noe lystigere for Arsenal i den andre omgangen.

For like etter pause sørget Rodri for 4-0, etter praktskudd fra distanse.

Spanjolen limte ballen nede i hjørnet bak Arsenals sisteskanse Bernd Leno.

– All ære til Manchester City, men det er noe nedslående ved å se et Arsenal i fullstendig oppløsning, kommenterte Øyvind Alsaker drøye 30 minutter før slutt.

BYTTET UT: Ødegaard måtte ut i det 71. spilleminutt. Foto: Rui Vieira / AP

Ikke lenge etter var det og over for Ødegaard, som ble byttet ut til fordel for Ainsley Maitland-Niles.

Fra benken kunne Ødegaard se Ferrán Torres fastsette sluttresultatet til 5–0.

Nordmannen ble nylig kjøpt fra Real Madrid for cirka 400 millioner kroner og gjorde en god figur i cupoppgjøret mot West Bromwich Albion, men klarte ikke å levere det samme i lørdagens oppgjør.

Arsenal har dermed tapte sine tre første seriekamper i høst, og ligger på en 19. plass på tabellen.