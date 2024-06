Blomberg helten da Brann tok over tabelltopp

Joachim Soltvedt havnet i begivenhetenes sentrum da Brann vant 2-1 borte mot HamKam lørdag. Et vakkert frisparkmål fra Gard Simenstad holdt ikke for vertene.

Soltvedt åpnet scoringsballet fra straffemerket før ti minutter var unnagjort på Hamar. Med tjue minutter igjen å spille, på stillingen 1-1, bommet 28-åringen da han fikk en ny sjanse fra ellevemeteren.

Ole Didrik Blomberg sørget likevel for at alle poengene ble med til Bergen da han scoret 2-1 noen få minutter senere.

Oppgjørets kanskje fremste prestasjon kom imidlertid fem minutter ut i 2. omgang. Gard Simenstad prikket inn et flott frisparkmål forbi en sjanseløs Mathias Dyngeland, og dødballspesialisten kopierte dermed praktmålet fra 1-0-seieren mot Bodø/Glimt for to uker siden.

Tre poeng betyr at Brann tar over 1.-plassen i Eliteserien før Bodø/Glimt gjester Haugesund søndag.