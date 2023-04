Viktor Hovland storspilte i Masters-turneringen

Norges golfstjerne Viktor Hovland har fått sving på sakene igjen og leverte en forrykende avslutning på den tredje runden av US Masters.

Nordmannen er åtte slag under par før de siste 18 hullene av turneringene. Brooks Koepka leder med elleve slag under par. Jon Rahm er på 2.-plass, ett slag foran Hovland.

Nordmannen endte med det to slag under par på tredje runde, mens de to konkurrentene foran ham gikk begge på pluss én.

Hovland startet rufsete søndag med to bogeyer, men deretter gikk han offensivt til verks på de neste hullene. Det resulterte i fem strake birdier og kontakt med toppen igjen.

På det 18. hullet var nordmannen kun centimetre unna å gjøre sin sjette birdie for dagen, men putten hadde akkurat litt for lite fart.

Den første runden endte med sju under par for nordmannen. Runde to gikk han på ett slag over par.

Turneringen på Augusta-banen har blitt stoppet flere ganger på grunn av sterk vind og store nedbørsmengder. Søndag ble spillet satt i gang igjen midtveis i den tredje runden.

Den fjerde og siste runden blir gått senere søndag. (NTB)