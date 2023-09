Blir ny NRK-profil: Aukland (51) kjenner seg sterkere etter karriereslutt

– Jeg sa til Gina, kona mi, at målet er å gå opp fem kilo til jul, så jeg ikke var helt skrapet, sier Aukland til NRK.

Som 51-åring avsluttet han toppidrettslivet sist vår, etter en karriere som varte i flere tiår på øverste nivå.

Men i det høsten setter i gang har han innsett at han kanskje ikke klarer å nå «målet». Kroppen har ikke vist et nevneverdig ønske om å bli tyngre ennå, selv om den råeste treningen ikke lenger står på programmet.

– Noen syns det er forferdelig å legge opp. Jeg gruet meg til å kjenne at formen skulle bli dårlig, sier Anders Aukland til NRK.

Men nå har visse andre endringer kommet inn i livet.

– Ekstrem type

Anders Aukland er aktuell med NRK-podkasten «Skiklubben». Det er en ukentlig podkast der Aukland sammen med NRK-programlederne Emil Gukild og Silje Nordnes, skal inspirere til skigåing og trening. Første sending slippes fredag 29. september.

Selv om han etter karriereslutt har vært med på innspillingen av NRK-programmet «Mesternes mester», blir dette et helt nytt spor i Auklands liv.

– Det er egentlig den første ordentlige jobben jeg har, i tillegg til å jobbe på Wang, sier Aukland.

Han er også trener ved skolen Wang Toppidrett i Tønsberg.

Anders Aukland, Silje Nordnes og Emil Gukild blir det faste panelet i NRK-podkasten om ski og trening. Foto: Anders Rove Bentsen/NRK

NRK-satsingen betyr at alle nå kan lære av mannen, som fortsatte å presse seg til det ytterste til han ble 50 år.

Både Gukild og Nordnes skal gå gjennom en forvandling selv og få ukentlige økter og oppgaver av Aukland. Det er Nordnes spent på.

– Han er jo en ganske ekstrem type når det kommer til trening. Det er langt unna mitt liv og min måte å trene på. Han har jo et toppidrettshode, og det er veldig interessant å dykke litt inn i det. Uten at det betyr at jeg kommer til å bli som han, ler hun.

Silje Nordnes mener hennes måte å trene på fram til nå i livet har vært den rake motsetningen av Anders Aukland. Foto: Ulrik Kramer, NRK

Når det er sagt, tror hun både at hun selv og lytterne vil få stort utbytte av å høre på han. I podkasten skal han blant annet tipse lytterne om en ny økt hver uke.

– Han virker opptatt av at vi dødelige skal finne gleden ved langrenn. Selv om jeg er glad i ski, så blir det utrolig fort tungt. Det mangler nok både teknikk og fysisk form. Det å bruke vinteren og snøen til å holde seg i form, det er jo perfekt, fortsetter Nordnes.

Få nordmenn har tynt kroppen så mye som Aukland. Ikke bare drev han kroppen til det ytterste i flere tiår i langrennssportens lengste konkurranser. Han har også gått 700 kilometer på ski på snaue 41 timer.

– Jeg håper at lytterne som skal høre på dette, skal bli inspirert til å trene og lære noe. Det skal ikke være for snevert, sier Aukland.

At den rå satsingen er over merker han på flere måter.

Ny oppskrift

Fra å trene 4–5 timer om dagen og ha jevnlige både harde økter og veldig lange økter, har han nå endret oppskriften.

– Jeg har begynt å trene kortere økter. Jeg trener kanskje en halvtime løping og en time styrke. Det jeg gjør er halvhardt, ikke blodhardt. Så har jeg veldig få lange økter, sier Aukland.

Aukland på treningsøkt i kjelleren hjemme i fjor høst, før hans siste sesong på toppnivå. Foto: helene mariussen / helene mariussen

Før hans siste sesong fikk NRK i samarbeid med Norges idrettshøgskole og Rikshospitalet forske på kroppen til Anders Aukland. Bakgrunnen var å få svar på hvordan hans sto imot kroppens aldring. Det ga flere oppsiktsvekkende svar.

Nå merker han at turboen har tatt et ytterligere fall. Men han kjenner at han heller ikke har den samme innstillingen til å presse seg lenger.

Samtidig har hans nye oppskrift gitt ham fremgang på ett område.

– Jeg kjenner meg sterkere, ikke mye, men litt, sier Aukland og forteller at han trener styrke hver dag.

Maksstyrken er fortsatt på samme nivå som da han har vært på et godt nivå på høsten, før sesongen. Men han kjenner likevel fremgang.

– Jeg kjenner at jeg føler meg sterk, sier Aukland og utdyper:

– Det tror jeg er på grunn av at jeg har trent mindre utholdenhet og færre timer. Jeg har gått fra å trene 25 timer i uken, til å trene kanskje 10 timer i uken, sier Aukland.

Sterke økter

Selv om enkelte rulleskiøkter på seks mil er loggført på treningsappen Strava med høyere fart enn i fjor, avslører Aukland at han på disse øktene har gått nesten alt han har maktet. Samtidig har han også montert på rulleskihjul, som har rullet lettere.

Dette er en øvelse Aukland har brukt mye i sitt treningsrom i kjelleren hjemme. Foto: helene mariussen / helene mariussen

Resten av treningen kaller han «halvhard».

– Jeg fryktet litt at jeg skulle føle meg tom, slik det ofte har vært etter en sesong. Men jeg har bare følt en glede og litt lettelse, sier Aukland.