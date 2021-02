Blir kopla til prestisjejobb i engelsk herrefotball: – Eit heilt anna press

Emma Hayes er aktuell for AFC Wimbledon, melder fleire engelske medium. Det er ein klubb som slit i League One i den engelske ligaen for menn. Om ho får jobben – og tek imot – blir ho den første kvinnelege manager nokon gong i det tradisjonelle engelske ligasystemet.

Men ifølgje The Sun har ho enno ikkje blitt kontakta av Wimbledon. Derfor er det enno ikkje klart om ho ønskjer jobben.

Wimbledon sparka sin manager siste helg etter 0-2-tapet for MK Dons. Klubben ligg på nedrykksplass etter berre ein siger på sine siste 13 kampar.

– Avhengig av rask suksess

– Om ho tek jobben, trur eg ho er avhengig av rask suksess, seier Renate Blindheim. Ho var sjølv i ein liknande situasjon då ho overtok trenaransvaret for Sotra i 2. divisjon for menn.

Rask suksess i dette tilfellet betyr nok å få klubben til å unngå nedrykk.

Blindheim seier også at føresetnadene for at Hayes tek jobben, er at ho faktisk ønskjer det, og ikkje berre som eit PR-stunt.

– Med bakgrunn i hennar suksess med Chelsea, vil det vere ein nedtur å gå til nedrykksstrid på nivå 3 i ligaen?

– Det er ikkje mogeleg å samanlikne dei to. Men i Wimbledon må ho nok rekne med eit heilt anna press, frå publikum og media, trur Blindheim.

– Uansett må ho ha nokså rask suksess. Om ho ikkje får det, kan det bli endå vanskelegare for kvinner å ta det same steget seinare, meiner Blindheim.

Aktuell som landslagssjef

44-åringen var også i spekulasjonane i fjor då England skulle ha ny landslagssjef. Men ho var ikkje interessert.

Hayes har leia Chelsea til ei rekke trofé, og klubben er også på topp av årets liga. Med 4–0 over Tottenham sist søndag har Chelsea no gått 33 ligakampar utan tap.

– Det er smigrande å bli dratt inn i den diskusjonen. Men eg set pris på å leie eit lag eg kan følgje frå dag til dag, sa ho då.

Landslagsjobben gjekk til nederlandske Sarina Wiegman, med Hege Riise som vikar til utpå hausten i år.

I dag er ho manager for Chelsea i Superligaen for kvinner, ein jobb ho har hatt enorm suksess med sidan starten i 2012.

Mange titlar i liga og cup

SUKSESS: Høggravide Emma Hayes saman med Maren Mjelde etter cupfinalen mot Arsenal i 2018 Foto: Paul Childs / Reuters

Den gongen var både klubben og ligaen amatørar. Hayes har vore med på det store skiftet til dagens profesjonelle satsing i Chelsea og i engelsk kvinnefotball.

Ho har mellom anna henta Maren Mjelde og Guro Reiten til klubben, som blei profesjonell i 2015.

Under Hayes' leiing har Chelsea teke fire seriemeisterskap og to cupmeisterskap. Dei er også regjerande ligameister, etter at dei slo Manchester City på gjennomsnittspoeng i ligasesongen som blei avbroten då pandemien slo til i mars.

Ho har ikkje makta å ta Chelsea til finale i meisterligaen. Men dei nådde semifinalen både i 2018 og 2019.

Derfor har spekulasjonane gått lenge om at ho kjem til å trene eit ligalag for menn. Ho var i diskusjonen tidlegare i vinter då Chelseas Premier League-lag sparka Frank Lampard.

På dronning Elisabeths 90-årsdag i 2016 fekk Hayes tildelt ordenen Member of the British Empire for fotball-innsatsen sin.

Hayes er også ein ofte brukt debattant i Sky Sports, og var sidekommentator for BBC under VM i 2019.