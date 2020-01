Blir første kvinnelige og åpent homofile trener i Super Bowl: – Håper det kan åpne dører

«En dag håper jeg å være en del av et skikkelig lag i amerikansk fotball».

Katie Sowers var bare en liten jente første gang hun skrev om drømmen hun bar på, at hun en dag skulle bli del av et NFL-lag.

Høsten 2017 ble hun bare den andre kvinnen i historien til å bli ansatt på heltid av et NFL-lag, da hun ble assistenten til San Francisco 49ers' offensive koordinator, som tegner opp ulike angrep som laget kan benytte seg av når det har ballen.

Søndag 2. februar blir Sowers den første kvinnelige og åpent homofile treneren i Super Bowl.

– Jeg ser på det som veldig, veldig positivt, sier Viasports NFL-ekspert Arnstein Friling til NRK.

– Det er veldig bra for henne, og en helt naturlig utvikling.

Spilte med tvillingsøsteren

Sowers er hovedpersonen i en reklamefilm som for tiden ruller over mange amerikanske TV-skjermer.

– Jeg er ikke her bare fordi jeg er kvinne. Jeg er her for å hjelpe laget med å vinne, sier Sowers i reklamefilmen, hvor hun jobber med 49ers' «wide receivers», som skal være pasningsalternativer for lagets quarterback.

HOPPENDE GLADE: San Francisco 49ers møter Kansas City Chiefs i Super Bowl søndag 2. februar. Foto: Usa Today Sports / Reuters

Da hun og tvillingsøsteren Liz spilte i hagen under oppveksten i Hesston i delstaten Kansas, drømte Sowers om å spille for Dallas Cowboys.

Etter college prøvespilte hun for West Michigan Mayhem i det som er en av tre ligaer for kvinner.

Stort lenger unna NFL er det vanskelig å komme. Mens de beste NFL-spillerne kan tjene over 100 millioner på bare ett år, er det ingen kvinner som tjener så mye som en krone på å spille.

– Fordi det kvinnelige miljøet i amerikansk fotball er så lite er kvinner dermed i en helt annen posisjon når de skal opparbeide seg kompetanse i et forsøk på å bli trener. Det ville vært mye lettere i mange andre sporter, sier Friling.

– Fortsett å presse deg selv

På samme tid begynte Sowers å trene et basketlag. En av spillerne på laget var datter av Scott Pioli, som skulle bli assisterende daglig leder for NFL-laget Atlanta Falcons.

Pioli ble hennes vei inn i NFL.

Før 2016/17-sesongen fikk hun jobbe med Atlanta Falcons' wide receivers. Da var Kyle Shanahan lagets offensive koordinator.

Da han etter sesongen ble ansatt av 49ers, ville han ha Sowers med i trenerteamet. Hun fikk tilbud om en heltidsstilling, og takket ja til det.

Nå er hun klar for Super Bowl.

SPILLES I MIAMI: Den 54. utgaven av Super Bowl spilles i Miami søndag 2. februar. Foto: Kirby Lee / Reuters

– Jeg tror og håper at det ikke vil være noe mer oppstyr rundt det enn at folk vil tenke «Jøss, så gøy», og håper dette kan åpne dørene for flere kvinner. Det kommer til å skje, sakte, men sikkert, mener Friling.

Sowers selv er klar på hva hun ville sagt til den lille jenten som drømte om å jobbe med amerikansk fotball.

– Fortsett å presse deg selv. Drømmen din går i oppfyllelse.