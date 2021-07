Blinkfestivalen får grønt lys

OL-ilden tent i Tokyo

Den olympiske ild ble fredag tent under åpningsseremonien i Tokyo. Ilden ble tent av den japanske tennisspilleren Naomi Osaka. Dermed er en 16 dager lang idrettsfest i gang.

Tomoe Zenimoto Hvas (21) og Anne Vilde Tuxen (23) flagget Norge inn under OL-åpningen.

Norge kom inn på et publikumstomt OL-stadion (tilskuerkapasitet på 68.000) som tropp nummer 130 av 206. Det var en ribbet tropp. De aller fleste norske utøverne sto over åpningsseremonien for å spare krefter til konkurransene.

Åpningsseremonien var nedskalert sammenlignet med de opprinnelige planene.