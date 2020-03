Blindheim (25) vil bli den første kvinnelige treneren i Eliteserien

Blindheim var et stort talent og spilte flere U-landskamper for Norge sammen med blant andre Guro Reiten og Caroline Graham Hansen.

Da en skade i foten satte en stopper for spillerkarrieren allerede som 17-åring, bestemte hun seg for å bli trener.

– Det har gjort at jeg får drive med det jeg vil drive med. Jeg synes kanskje det er enda artigere å være trener (enn spiller, journ.anm.), sier Blindheim til NRK.

Blindheim jobber nå med spillerutvikling i Åsane Fotball, hvor hun også deler hovedansvaret for lagets herrelag i fjerdedivisjon.

25-åringen forteller at hun alltid har likt det faglige ved fotballen. Derfor nyter hun også rollen som hovedtrener.

Samtidig kan det by på noen utfordringer.

«Hva er dette?»

Åsane-spiller Andrius Dolzenko forteller at han stusset den aller første gangen han møtte Blindheim.

– Da hun kom i garderoben, tenkte vi: «Hva er dette?» Vi hadde jo aldri sett en kvinnelig trener før. I alle fall ikke jeg, sier Dolzenko.

Det tok imidlertid ikke lang tid før Blindheim fikk tillit blant spillerne.

– Hun har vist at hun er virkelig, virkelig faglig flink. Det har vi merket det siste året. Vi har hatt en utrolig stor utvikling og forbedring som lag. Det er takket være henne, sier Dolzenko.

Blindheim forteller at hun aldri har opplevd å få noen negative tilbakemeldinger direkte, men hun tror det er tøffere å være fotballtrener for et herrelag som kvinne.

– Jeg tror jeg antageligvis må jobbe litt hardere. Jeg tror at du starter litt på minus som jente, at du kanskje må bli enda flinkere.

– Tror du enkelte tenker du gjør en dårligere jobb nettopp fordi du er kvinne?

– Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke nødvendigvis at man mener noe vondt med det, men at dette er ikke helt normalt, og at det kommer som en følge av det, sier Blindheim.

– Toppklubber har hatt kvinnelige kandidater

Direktør for toppfotball og landslag i Norges Fotballforbund, Lise Klaveness, mener tiden er moden for å få en kvinnelig trener inn på toppnivå på herresiden.

TROR PÅ ENDRING: Lise Klaveness i NFF. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Holdningene er i ferd med å endres. Hvorfor det ikke har skjedd før er nok en kombinasjon av at det har vært få kvinner som har tatt en trenerutdannelse og at det har vært få klubber som ansetter trenere. Det har vært veldig seigt å endre på, og det har gått sakte, men vi ser nå at det er en endring, sier hun.

Kvinnelige trenere i herrefotball ble mye debattert etter NRK-serien «Heimebane» for noen år siden.

Serien handler om utfordringene en kvinnelig trener for den imaginære eliteserieklubben «Varg» måtte gjennom.

Klaveness mener det finnes kvalifiserte trenere i dag, og forteller at det har skjedd mye på det halvannet året hun har jobbet i NFF.

– Vi har reelle samtaler om det hver gang vi har en stilling ute hos oss. Jeg vet at bare for noen år siden var det få klubber som i det hele tatt snakket om kvinnelige kandidater, men nå har jeg i det siste hørt flere toppklubber som har hatt topp kvinnelige kandidater til sine klubber.

Vil bli eliteserietrener for herrelag Du trenger javascript for å se video.

– Bør være mulig

Der Blindheim tror det fortsatt vil ta lang tid før vi får se det første eliteserielaget med en kvinnelig hovedtrener, er Klaveness mer optimistisk.

– Det handler alltid om timing, men i løpet av de neste fem årene så vil ikke jeg bli overrasket over om det kommer en kvinnelig hovedtrener til Eliteserien, 1.-divisjon eller på et aldersbestemt landslag, sier hun.

Klaveness mener et av de største hindrene for at en kvinnelig trener skal kunne ta steget fra kvinne- til herrefotball, har vært nettverket.

Kontaktnettverkene har gjerne tilhørt enten kvinne- eller herresiden, men det er i ferd med å endre seg, mener Klaveness.

Åsane-trener Thomas Mørk tror det viktigste for Blindheim er å fortsette som hun gjør: Vise at hun er så faglig dyktig at folk ser det.

For Blindheim er ambisiøs og vil videre.

– Jeg har sagt at jeg skal bli trener i Eliteserien for herrer, så får vi se i hvilken grad det er realistisk eller ikke. Hvis man er flink nok, bør det være mulig, sier Blindheim.