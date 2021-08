Blei kasta ut for å ha drukke alkohol – no leiar han prestisjerittet

Kontrakten med Wanty-Groupe Gobert går ut etter sesongen, for nordmannen som leiar samandraget i Spania Rundt. Tidlegare lagkamerat og kompis, Kristoffer Skjerping, trur det er ei av årsakene til at Eiking no imponerer sykkelverda.

– Han blir litt styrt av kjensler. Som no, på utgåande kontrakt, litt press på skuldra. Han diggar slike ting, fortel Skjerping til NRK.

– Eg trur det verste du kan gi Odd er ein lang kontrakt. Han presterer best når han har litt press på seg, held vennen fram.

– Mogleg han dreit seg litt ut

For fire år sidan sykla samanlagt-leiaren det same rittet, men da for Groupama-FDJ. Før den siste etappen av rittet gjekk han ut og tok nokon øl. «Upassande oppførsel» kalla FDJ det. Konsekvensen blei at dei kasta Eiking ut av rittet.

– Det er det mest sjokkerande eg har vore med på i heile mitt liv, sa Eiking til TV 2 den gongen.

Skjerping fortel at det ikkje er uvanleg at det blir drukke alkohol i pausane under dei store ritta, men at Eiking kunne vore smartare i måten han gjorde det på.

LAGKAMERATAR: Odd Christian Eiking (t.v.) og Kristoffer Skjerping var lagkameratar under VM i Bergen i 2017. Skjerping la opp to år etter. Dei er framleis gode venner. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Viss ein kjem på frukosten dagen etterpå med same skjorta, så skjønnar ein jo litt kva som har skjedd. Det handlar om å vere litt smart også, så det er mogleg at han dreit seg litt ut akkurat der, seier Skjerping, i ein litt spøkefull tone.

Eiking vaks opp i Askøy, utanfor Bergen og starta proffkarrieren sin i Team Joker i 2014, før han gjekk til FDJ to år etter. Skjerping meiner det har skjedd mykje sidan han var i det franske laget.

– Eg føler at Odd er blitt meir vaksen. Det er mykje mindre byturar på han no, enn det var før, seier Skjerping, og ler.

Syklinga speglar slik han er

I mai fekk Eiking påvist koronavirus. Det sette ein støkk i han.

– Det høyrest jo ut som eg ikkje har vore gjennom noko kjipt i livet, men det er noko av det meir turbulente eg har opplevd, sa Eiking til TV 2, den gongen.

Skjerping kan fortelje at han opplevde Eiking som offensiv så fort han blei frisk att.

OFFENSIV: Odd Christian Eiking blir beskrive som ein offensiv type, både på og av sykkelen. Her frå da han vann den tredje etappen i Arctic Race of Norway i 2019. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Eg tvilar på at du finn nokon som har trent meir enn han, når han først følte seg pigg igjen. Han er ekstrem i alt han gjer. Litt sånn unorsk, litt gammaldags fransk syklist, som berre tar på seg sykkelskoa og gir gass og klemmar på i bakkane, fortel Skjerping.

– Sånn han er på sykkelen speglar litt slik han er i det vanlege livet også. Han er ein livleg kar. Litt unorsk er han der også, held han fram.

NRK sin sykkelekspert, Sondre Sørtveit, meiner prestasjonen han har levert i Spania Rundt lar seg høyre.

– Det her blir lagt merke til av alle dei store laga og media, og alt som er. Kursen hans som profesjonell ryttar har nok stige betrakteleg no som mange fleire kjenner til namnet hans. Det kan nok føre til betre vilkår for han, når han skal skrive nye kontraktar, seier Sørtveit til NRK.

OPTIMISTISK: NRK sin sykkelekspert, Sondre Sørtveit, har stor tru på Eiking i åra som kjem.

Wanty-Groupe Gobert ser ut til å satse inn mot neste sesong. Da vil han også få norsk selskap. Sven Erik Bystrøm og Aleksander Kristoff skal båe sykle for det belgiske laget neste sesong.

– No som Kristoff og Bystrøm melder seg inn i laget, så viser dei at dei meiner alvor. Det synest nok Eiking også er spennande, seier Sørtveit.

Han trur ikkje prestasjonane i Spania Rundt blir det siste me høyrer frå askøyværingen.

– Me kjem til å høyre mykje meir om Odd Christian Eiking i åra som kjem. Det er eg heilt sikker på, avsluttar sykkeleksperten.