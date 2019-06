Ble norgesmestere

Ingen drikkepauser

Norge fremmet i går et ønske om at FIFA skulle gi spillerne drikkepauser underveis i onsdagens kvartfinale mot England. Ifølge Terje Skeie, landslagets mediesjef, blir det per nå ikke drikkepauser. Det er meldt 24 grader ved avspark i Le Havre. – Det er veldig viktig med drikkepauser, sier landslagslege Said Tutunchian, som påpeker at FIFAs reglement innebærer at det vil bli drikkepauser skulle temperaturen nå et visst nivå.