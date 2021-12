Ble nektet EM-start, så tok saken en brå vending: – Kaos inni meg

– Det betyr absolutt alt. Det er bare et EM terreng, men det betyr veldig mye for meg. Det blir min første gang i et stort mesterskap, sier 18-åringen til NRK torsdag formiddag.

Bare minutter tidligere hadde han fått telefonen fra sin trener, med beskjed om at han likevel får delta i søndagens EM i Dublin.

Mindre enn to døgn tidligere fikk han beskjed om at han ikke fikk delta, fordi Det internasjonale friidrettsforbundet (WA) ikke hadde rukket å behandle søknaden om en overgang fra Somalia til Norge.

OPPTUR: Abdullahi Dahir Rabi får likevel løpe EM. Foto: Bo Elliot Tenvik / Privat

– Kunne ikke tro det

Rabi ble norsk statsborger 30. september etter å ha bodd sju år i Norge.

– Jeg var så skuffa. Jeg sov ikke den natten, sier han nå om tirsdagskvelden.

Kontrasten er enorm.

– Jeg kunne ikke tro det var sant. Hva er det de holder på med? Det er kaos inni meg, sier han om torsdagens telefon.

Generalsekretær Kjetil Hildeskor i Norges Friidrettsforbund er også glad og lettet over den nye vendingen i saken. Det var han som tirsdag mottok beskjeden om at Rabi ikke fikk delta i EM – og beskjeden om at han likevel får det.

Skriftlig bekreftelse

– Jeg har fått kontrabeskjed fra min kontakt i WA. Overgangen hans til Norge blir godkjent. Han blir startklar, sier Hildeskor.

Han forteller at Norges Friidrettsforbund torsdag mottak en skriftlig bekreftelse fra Det europeiske friidrettsforbundet om at Abdullahi Dahir Rabi kan løpe for Norge i EM.

Forklaringen på at Rabis norske lisens i utgangspunktet ikke ble klar til EM, var at WA-panelet som behandler slike saker ikke rakk å møtes i tide.

Da NRK kontaktet WA onsdag ettermiddag, viste de til regler som sier at søknad om overgang må være inne senest tre måneder før påmeldingsfristen til den første konkurransen der en utøver ønsker å representere en ny nasjon.

NRK fikk ingen opplysninger om den konkrete saken, men over natta skjøt altså prosessen ny fart.

I en e-post til NRK torsdag ettermiddag skriver kommunikasjonssjef Nicole Jeffrey i WA at et sekretariat kom fram til at saken ikke trengte å behandles av hele panelet, ettersom Rabi har bodd i Norge i mer enn tre år.

– God nok til å ta gull

Rabi er på papiret Norges sterkeste kort i juniorklassen for menn, etter at han ble nordisk mester i suveren stil for en drøy måned siden.

Selv om skuffelsen denne uka førte til en søvnløs natt og en liten endring på onsdagens treningsplan, sikter Rabi høyt.

– Jeg føler meg god nok til å ta gull. De gutta jeg slår i nordisk er blant de beste. Den dagen var jeg så overlegen. Og jeg er blitt bedre, ikke dårligere, fastslår Abdullahi Dahir Rabi.

Grytidlig fredag morgen setter han og resten av den norske troppen seg på flyet til Dublin.

NRK sender søndagens konkurranser.