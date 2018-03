Ble kvitt mystiske smerter – nå tror NRK-ekspert på sjokksesong

Stabæk frykter bruddskade for Gyasi

Raymond Gyasi trengte hjelp for å komme seg av Stabæks treningsfelt mandag. Han ble sendt rett til sykehus for å ta røntgenbilder av venstrefoten. Det skriver Budstikka. – Hvis det er et brudd, er det dårlig nytt for oss, sier trener Toni Ordinas.