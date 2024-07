– Det var nesten som om Yamals øyne lyste opp da han så Rabiot, og at han sa «jeg skal vise deg», spekulerer Ferdinand på BBC.

Da hadde det spanske vidunderbarnet blitt historisk, som tidenes yngste målscorer i et fotball-EM for herrer.

Spania er klare for EM-finale etter 2-1-seier over sine franske naboer.

Bare noen dager før gutten fyller 17 år, dro Yamal fram en av EMs fineste scoringer.

– Vi er veldig glade for å være i finalen, og vi håper vi kan vinne tittelen nå, sier Yamal etter kampen.

Nå er han EM-historiens yngste målscorer Du trenger javascript for å se video.

– Snakk nå!

Det skjedde etter at Frankrike-stjernen Adrien Rabiot på spørsmål fra NRK kom med en blanding av et stikk og en oppfordring til Spanias juvel.

– Hvis Yamal vil spille i en EM-finale, er han nødt til å gjøre mer enn han har gjort så langt (i mesterskapet)!

Man kan trygt si at 16-åringen ga svar på tiltale.

Høydepunktene fra kampen mellom Spania og Frankrike. Du trenger javascript for å se video. Høydepunktene fra kampen mellom Spania og Frankrike.

For allerede tirsdag morgen varslet Yamal på sin Instagram at han hadde store planer for kvelden.

– Beveg deg i stillhet og bare snakk når det er tid for å si sjakkmatt, skrev unggutten på sin profil.

Da kampen var ferdig gikk Yamal bort til kamera og skrek «snakk nå, snakk nå!».

Drømmescoring

Kampen hadde så vidt passert 20 minutter da Yamal utlignet med et kremmerhus.

– Det er rett og slett et smykke av en scoring. Det er jo bare så du gnir deg i øynene, gutten er 16 år og så scorer han sånn i sitt første EM. Det er helt ellevilt.

Det sier NRKs ekspertkommentator Bengt Eriksen om Lamine Yamals drømmetreff fra 20 meter.

– Han bøyer den opp der han har drømt om med sin gode venstrefot, utenfor keepers rekkevidde, opp i metallet og i nettet. For en goal!, sier TV2s ekspertkommentator Brede Hangeland.

Som yngste spiller i et fotball-EM for herrer noen gang, ble han følgelig også EMs yngste målscorer.

– En absolutt genistrek av Lamine Yamal. Du skal ikke gjøre sånn når du er 16, det er helt utrolig, sier BBC-ekspert og tidligere Premier League-storscorer Chris Sutton om 1-1-scoringen.

Lagkamerat Dani Vivian takket Yamal for målet.

– Når vi trengte han så mest, så stepper den yngste personen på laget – den yngste personen i EM opp og scorer det fantastiske målet.

Tidenes yngste målscorere i EM og VM: 1: Lamine Yamal, (16 år og 362 dager).

2: Pelé (17 år and 239 dager)

3: Manuel Rosas (18 år and 93 dager)

4: Gavi (18 år and 110 dager) Kilde: Opta

Målene rant inn

Men det var Frankrike som åpnet kampen best. Kylian Mbappé hadde kastet masken han har brukt siden han brakk nesen i åpningskampen, og herjet på venstrekanten.

Ni minutter var spilt da Mbappé dempet ballen på brystet fant han Randal Kolo Muani på bakerste stolpe med et vakkert innoverskrudd innlegg. Med en kraftig hodestøt sendte spissen Frankrike i ledelsen før det hadde gått ti minutter.

– Det er en flott scoring. Det kan se lett ut, men alt er lett når du kan det, sa Eriksen om drømmeangrepet.

Det var Frankrikes første mål i åpent spill i dette europamesterskapet. Tidligere i mesterskapet hadde de kun scoret ved hjelp av to selvmål og ett straffespark.

Randal Kolo Muani (t.h.) feirer Frankrikes mål sammen med høyreback Jules Kounde. Foto: MIGUEL MEDINA / AFP

Da Dani Olmo sendte Spania i ledelsen etter 24 minutter var det usikkert om han ville bli kreditert målet da ballen gikk via Spania-backen Marc Cucurella og i mål.

Det ville i så fall blitt EMs 11. selvmål.

Da Frankrike jaget scoring mot slutten av kampen viste unggutten Lamine Yamal at han også har rutine da han pådro seg et taktisk gult kort.

– 16-åringen har nå blitt så gammel at han holder de igjen og gjør såkalte «profesjonelle» feil også, kommenterte Bengt Eriksen.

Dermed måtte en skuffet Kylian Mbappé tusle av banen uten finalebillett.

Dani Olmo ble matchvinner for Spania med sin scoring som kom allerede etter 24 minutter. Foto: Manu Fernandez / AP

Tar rekord på rekord

Men kampens store beholdning var Yamals praktmål. Den unge Barcelona-spilleren begynner å bli vant til å ta rekorder på fotballbanen.

Denne sesongen har han oppnådd følgende:

Yngste spiller og målscorer i et EM (16 år)

Yngste spiller og målscorer for Spania (16 år)

Yngste spiller (15) og yngste målscorer (16) for Barcelona

Yngste målscorer i La Liga (16 år)

Hyllesten lot ikke vente på seg etter Yamals kremmerhus i første omgang.

– Han er den neste store superstjernen, sier TV-profil og tidligere England-helt Gary Lineker.

– Helt utrolig. Vi har snakket om ham hele EM og påpekt hvor latterlig ung han er. Å gjøre det der, det er rett og slett helt vilt, sier Shearer til BBC.