Ble grillet av drapsetterforsker i jakt på drømmekontrakten

– Det første de sa da jeg kom inn, var bare «beskriv fargen blå», sier Solberg til NRK.

18-åringen åpner opp om hva som skjedde på innsida da verdens beste ishockeyklubber var på talentjakt i USA.

Hvert år inviterer NHL-klubbene verdens største ishockeytalenter til samling der utøverne blir testet fysisk, men også psykisk.

Klubbene pleier nemlig å stille uventede spørsmål på intervju.

Stian Solberg og Michael Brandsegg-Nygård, som til daglig spiller i hver sin svenske klubb, snakket med rundt 30 NHL-klubber.

Flere av dem gikk grundig til verks for å sette folk ut av spill.

– Montreal hadde med seg en kar som etterforsker seriemordere. Han er veldig flink til å lese hvordan folk tenker og sånn, sier Solberg.

Hva denne drapsetterforskeren prøvde på skal vi komme tilbake til.

FOLKSOMT: Slik ser det ut når NHL-klubbene intervjuer verdens største ishockeytalenter. Foto: Club de Hockey Canadien Inc.

I en kommentar til NRK sier Montreal at de ikke ønsker å avsløre innholdet i intervjuene med spillerne i offentligheten.

Satt ut: «Hva er det jeg har gjort?»

Samtidig som Solberg ble intervjuet, satt kompisen Michael Brandsegg-Nygård i et annet rom med en annen NHL-klubb.

– De ville se Uber-appen min for å se hvor mange stjerner jeg hadde fått av sjåførene som har kjørt meg. Det er en sånn funkskjon der de kan rangere hvor hyggelig jeg er, seier Brandsegg-Nygård.

Appen viste at Brandsegg-Nygård hadde fått fem stjerner fra sjåførene. Da bestemte klubben for å spille 18-åringen et puss.

– De så seriøst på de fem stjernene og sa «Dette er ikke bra».

– Ble du nervøs da?

– Jeg tenkte «Hva er det jeg har gjort som har ført til at sjåførene ikke liker meg?».

Men så snudde de alvorlige blikkene i rommet til smil.

– De sa at fem stjerner er maks, så det var flaks, sier Brandsegg-Nygård lattermildt.

IMPONERER: Michael Brandsegg-Nygård spilte denne sesongen for den svenske klubben Mora BK, der han ble fulgt av NHL-speiderne. Foto: BILDBYRÅN

Derfor stiller NHL-klubbene absurde spørsmål

Natt til lørdag norsk tid skal NHL-klubbene velge blant over 200 ishockeytalenter fra over hele verden. Det skjer i Las Vegas, der Solberg og Brandsegg-Nygård er til stede.

NHL-klubbene velger hver sin spiller i syv utvalgsrunder, og Solberg og Brandsegg-Nygård ligger an til å bli valgt i den første runden.

Det har ingen nordmenn klart før dem.

Men hva har uventede spørsmål om blåfarge og Uber-rangering å gjøre med verdens største ishockeyliga?

– Det er viktig å tenke raskt i NHL. På isen går det vanligvis ikke slik man har planlagt. Man må tenke fort og tilpasse seg uventede situasjoner. NHL-lag liker å stille spillerne spørsmål som er uventede eller utfordrende for å se hvordan de reagerer. Hvis de kan finne et svar raskt, er det et godt tegn, sier Derek Neumeier.

Han er en av sjefsspeiderne i talentbyrået McKeen's Hockey, som finner og analyserer verdens største hockeytalenter.

Han forteller at de uventede spørsmålene kan ha noe å si for hvilken spiller en klubb velger.

– Hvis det tar dem lang tid å finne et svar, eller de ikke finner noe som helst, skaper det kanskje litt bekymring for hvor fort de kan tenke og ta avgjørelser på isen, sier Neumeier.

Stian Solberg (t.v.) og Michael Brandsegg-Nygård har trent sammen for å bli to av verdens beste ishockeytalenter. Michael Brandsegg-Nygård har alltid hatt et stort konkurranseinnstinkt. Her har han nettopp tapt en kamp for Vålerenga. Stian Solberg har også vært oppslukt av ishockey siden han tok sine første skøyteskyv som toåring.

Overrasket svenske med do-spørsmål

Svenske Calle Odelius forteller at han ble satt ut av et dilemma under fjorårets NHL-intervjuer.

– Dersom du fant en 50-dollarseddel i toalettskåla og en 10-dollarseddel på do-lokket, hvilken av dem ville du plukket opp?, gjengir Odelius til NRK.

– Hvorfor tror du at du fikk det spørsmålet?

– For å se om jeg er ville til å gjøre «drittjobber» og jobbe hardt for ulike ting, antar jeg, sier Odelius.

– Og da ville du plukke opp 50-dollarseddelen fra do?

– Ja, nettopp. Det var det jeg svarte.

– Hvordan reagerte du på spørsmålet?

– Jeg ble veldig overrasket. Det var ikke et spørsmål jeg hadde forventet å få. Det tok en stund før jeg visste hva jeg skulle svare, for jeg visste at de hadde en baktanke med spørsmålet, sier Odelius.

OVERRASKET: Svenske Calle Odelius ble overrasket med uventede spørsmål under fjorårets NHL-intervju. Nå spiller han i Djurgården, men eies av New York Islanders og kan bli hentet til NHL allerede kommende sesong. Foto: BILDBYRÅN

Zuccarello glad for å slippe

Tidenes norske NHL-spiller Mats Zuccarello var aldri aktuell for talentintervjuene som Solberg og Brandsegg-Nygård måtte gjennom før NHL-draften.

Han spilte seg inn gjennom å imponere i svensk hockey tidlig i 20-årene.

– Når jeg hører spørsmålene som blir stilt så er jeg glad jeg ikke måtte gjennom noe sånt, sier Zuccarello til NRK.

– Klubbene kjenner jo til spillernes talent på isen, men de vil gjerne også se hvilken personlighet de har og teste ut om det er en de kan ta med seg i «krigen», sier Zuccarello.

STJERNE: Mats Zuccarello på padeltrening i Oslo. Til daglig spiller han i Minnesota Wild. 36-åringen står oppført med 835 kamper i verdens beste ishockeyliga, NHL. Foto: Terje Haugnes / NRK

Drapsetterforsker ble sur

Og krig var nettopp det drapsetterforskeren i Montreal Canadiens grillet Stian Solberg om.

Spørsmålet handlet om at Solberg var kaptein på et krigsskip. Sammen med en alliert båt med venner på skulle han skyte så mange tyske fiende-krigsskip som mulig.

På ett tidspunkt ble Solbergs venner truffet og båten deres sank. Slik Solberg husker dilemmaet, så burde han fortsette å skyte tyske kriggsskip, men da kom han også til å treffe de allierte vennene i vannet.

– Jeg valgte å skyte fienden, som var jobben min. Men da måtte jeg jo ofre vennene mine, sier Solberg.

Da reagerte drapsetterforskeren.

– Jeg valgte tydeligvis feil. Da ble han dritsur.

På grunn av drapsetterforskerens reaksjon byttet Solberg svar.

– Da ble han enda surere fordi jeg bytta, sier Solberg lattermildt.

I ettertid har Solberg tenkt at det hele var en stress-test.

– Jeg tror han hadde sagt at det var feil svar uansett hva jeg svarte. Bare for å se hvordan jeg reagerte, sier Solberg.

Til helga blir det kjent hvilke av NHLs 32 lag som henter Solberg og Brandsegg-Nygård.

– Jeg håper i alle fall ett av dem synes jeg var hyggelig å snakke med, sier en smilende Solberg til NRK.