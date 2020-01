Bjørnstad hevder østerriker slo ham i målområdet

I kombinertlagsprinten i italienske Val di Fiemme kjempet det norske andrelaget om en tredjeplass.

Espen Bjørnstad var i duell med østerrikske Lukas Greiderer. Det endte med at Bjørnstad falt etter at Greiderer hadde kjørt over nordmannens ski.

Bjørnstad kjørte rett bort til østerrikeren i målområdet etter en veksling. Der gikk det en kule varmt.

– Han mener at han dytter meg, og så ender det opp med at jeg får et slag i trynet – i stedet for i kassen, som kanskje var tiltenkt, sier Bjørnstad og legger til:

– Når han treffer meg i ansiktet, føles det som et slag. Det er det som skjer.

Hevder han ikke slo

Lukas Greiderer mener selv at det ikke har vært noe slag involvert.

– Nei, han gjorde sånn og jeg gjorde sånn.

Det sier Greiderer mens han gestikulerer en slags dyttekamp som skal ha foregått mellom de to. Så legger han til:

– Kanskje det var litt hardere enn planlagt.

HØY TEMPERATUR: Lukas Greiderer innrømmer at det var høyt adrenalinnivå da de to braket sammen i målområdet. Foto: Jorunn Hatling / NRK

–Så dette skjer ikke igjen?

– Nei, nei, nei. Du må se Conor McGregor, eller noe, sier Greiderer smilende.

McGregor er en av kampsportens største profiler.

Ingen diskvalifikasjon

I jurymøtet ble det konkludert med å gi østerrikeren en skriftlig og verbal reprimande. Det regnes som steget før diskvalifikasjon.

– Han fikk en verbal advarsel. Det er som et gult kort. Vi hadde ikke noen bevis, som TV-bilder fra hendelsen. Men ett jury-medlem og en FIS-dommer så det som skjedde, så det var lett å ta en endelig beslutning, sier teknisk delegat Jyri Pelkonen.

– Jeg syns det er litt mildt, men det får dem i FIS stå for. Jeg syns det er kjedelig at dette skal ødelegge og skape oppstyr, sier Bjørnstad.

Jørgen Graabak var klar på at østerrikeren burde ha fått en hardere straff.

– De bør hive ham på hodet og ræva ut. Det er ikke noe annet alternativ, sier Jørgen Graabak om hendelsen.

STØTTER LAGKAMERAT: Jørgen Graabak ble tydelig sint da han fikk høre om det som hadde skjedd. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Østerrikeren selv reagerte slik da han fikk høre at de norske utøverne mente at han burde bli diskvalifisert:

– Burde bli diskvalifisert? Hæ? Nei. Så klart ikke. Det som skjer i løypen kan alltid skje i langrenn. Det som skjer etterpå, jeg vet ikke, vi kunne hatt en liten morsom fight i en bar, men dette hører ikke hjemme i et FIS-renn.

Suveren norsk seier

Jarl Magnus Riiber og Jørgen Graabak tok en overlegen seier på lagsprinten og var hele 43,8 sekunder foran Tyskland.

– Dette var kanskje den morsomste seieren jeg har hatt denne sesongen. Vi er klart best i dag, sier Riiber til NRK etter rennet.

Riiber har vunnet det meste denne sesongen, mens Graabak var oppe på toppen av seierspallen for første gang.

NORSK JUBEL: Jarl Magnus Riiber og Jørgen Graabak vant søndagens lagsprint i kombinert. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– I dag er jeg stolt. Det var en skikkelig god dag både for Jarl og meg, sier Graabak.

De langrennssterke norske løperne var klare favoritter etter hoppdelen, og økte stadig i løypene.

Østerrike, med Lukas Greiderer, kapret den siste pallplassen, mens Espen Bjørnstad og Jens Lurås Oftebro tok 5.-plassen.