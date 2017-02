Bjørndalens suksessoppskrift: Ladet opp alene i VM-løypene

– Jeg gjør alltid det jeg mener er riktig for å lade opp perfekt. Denne gangen var planen å komme til Hochfilzen tidlig, sier Bjørndalen til NRK:

Superveteranen som aldri slutter å overraske får kjøre sitt eget opplegg utenfor landslaget. Etter å ha ladet opp i høyden i Italia, dro han til Hochfilzen allerede onsdag forrige uke. Først søndag forlot lagkompisene Seefeld og flyttet inn på hotellet i VM-byen.

Med unntak av enkelte som testet ski, så ikke Bjørndalen folk i løypene på tre dager. Helt alene gjorde han seg kjent med bakker, svinger, testet utstyr og finpusset de siste detaljene. Perfeksjonist, som alltid.

– Det var viktig for meg å komme hit tidlig nå. Vi fikk dispensasjon til å bruke løypene, og de gjorde alt for at jeg skulle få totimersøkter. Det ble veldig bra lagt til rette for meg. Jeg var heldig og fikk trent veldig bra, forteller 43-åringen.

Bestemmer selv

Da NRK snakket med Bjørndalen tidlig i mesterskapet, svarte han «det får vi se, da» på spørsmål om han kunne få en fordel av å ha ladet opp nettopp i VM-løypene. Søndag ettermiddag kom fasiten.

– Jeg fikk muligheten til å lade opp som jeg ville, og det er slik jeg liker å gjøre det. Når det går dårlig står jeg der med skjegget i postkassa, men nå gikk det bra. Jeg fikk skutt en del og sett på værforholdene. Det var ganske skiftende, forteller Bjørndalen.

Landslagstrener Egil Kristiansen forteller at ledelsen gir 43-åringen veldig mye ansvar for treningshverdagen, men at de likevel ilker å følge litt med på hva Bjørndalen foretar seg.

– Han har kjørt sitt opplegg, og vært her lenger enn de andre. Vi mente det kunne slå positivt ut for ham. Ole har rimelig bra kontroll, men selv om han er erfaren og litt eldre må vi passe litt på ham også. Det er godt for alle å bli fulgt opp litt, sier Kristiansen til NRK.

Liker ikke fridager

Bjørndalen snakket litt om den kommende normaldistansen etter søndagens renn, men mest om hvor stolt han var over kona Darja Domratsjeva.

De neste dagene får han mer fritid sammen med familien, men innrømmet at det blir veldig lenge å vente på torsdagens 20-kilometer.

– For å være helt ærlig hater jeg de fridagene. Der blir altfor lenge til neste løp, men som gammel mann trenger jeg sikkert å hvile litt og.