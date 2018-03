Bjørndalen: – Ikke avgjørende å være på landslaget

– Jeg lurer litt på det selv også og har ikke tatt avgjørelsen enda, sier Ole Einar Bjørndalen til NRK på spørsmål om fremtiden.

Skiskytterkongen med 28 OL og VM-gull ble som kjent vraket til OL og har hatt en tung sesong.

– Jeg er i en evalueringsfase nå. Resultatmessig har det vært for dårlig så da må det gjøres endringer for neste år. Det skal jeg se på.

Påske

Sesongen kunne fort vært over allerede i januar for 44-åringen, men et forfall fra en syk Emil Hegle Svendsen gjorde at han ble hentet inn i troppen til verdenscuprennene i Kontiolahti forrige uke og Holmenkollen denne uken.

Neste uke får han også bli med på sesongens siste renn i russiske Tjumen, men så er det ikke lenge til Bjørndalen må ta det vanskelige valget om videre karriere.

– Det blir veldig raskt etter sesongslutt. Eventuelt etter påske, sier han.

UTFORDRER 1: Vetle Sjåstad Christiansen vant IBU-cupen sammenlagt denne sesongen og kjemper om en plass på landslaget neste sesong. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

UTFORDRER 2: Fredrik Gjesbakk er også med i landslagsdiskusjonen neste sesong etter andreplass i IBU-cupen sammenlagt. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Vurderer å fjerne en landslagsplass

Men det er ikke sikkert tidenes mestvinnende skiskytter blir tatt ut på landslaget neste sesong.

– Hvis vi bare ser på resultater er han sjuendemann, sier landslagstrener Siegfried Mazet.

Denne sesongen har det vært sju løpere på landslaget, men ifølge Mazet skal landslagsledelsen diskutere om det er mer hensiktsmessig med seks stykker neste sesong.

Dersom dét blir tilfellet spøker det for Bjørndalen. For bak ham jager to unggutter som også vil ha landslagsplass; Vetle Sjaastad Christiansen (25) og Fredrik Gjesbakk (25) har gjort det så bra i IBU-cupen, skiskytternes nest øverste nivå, at de endte på henholdsvis første- og andreplass sammenlagt denne sesongen.

– Vi må sammenligne han med Vetle og Fredrik også for at det skal være rettferdig. Ole Einar er en stor stjerne og har vært god i så mange år, men når alle kjemper om rangeringer er det ikke bare hvilket navn du har som teller, sier Mazet.

TRENEREN: Siegfried Mazet sier landslagsledelsen etter sesongen skal diskutere om det er best med seks, sju eller åtte på landslaget videre. Foto: Francois-xavier Marit / AFP

– Ikke belastende for forbundet

Men hvis Bjørndalen vil fortsette mot VM i Østersund til vinteren gjør han det - uansett om han blir tatt ut eller ikke.

– Jeg klarer å satse uansett om jeg er på laget eller ikke. Det er ikke avgjørende. Jeg skal klare å være god enten jeg er på den ene eller andre plassen. Jeg har ikke belastet Norges Skiskytterforbund så veldig mye de siste årene så det er bare bra at det kommer inn nye løpere, sier Bjørndalen.

I sommer fikk han og kona Darja Domratsjeva dispensasjon fra sine respektive forbund til å kjøre et eget opplegg i sesongforberedelsene. Det mener Bjørndalen var nødvendig for å få logistikken til å gå opp på hjemmebane med datteren Xenia.

Nå er han villig til å gjøre det igjen selv om det betyr at han må toppe formen tidlig for å kvalifisere seg til verdenscupen.