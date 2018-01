Bjørndalen vraket til ny stafett

Ole Einar Bjørndalens navn var ikke blant de fire uttatte til fredagens stafett i Ruhpolding.

Det var derimot Lars Helge Birkeland, Tarjei Bø, Emil Hegle Svendsen og Johannes Thingnes Bø.

– Det er det klart sterkeste laget Norge kan stille akkurat nå, sier Ola Lunde.

– Det er andre som går fortere

Senest søndag uttalte trener Siegfried Mazet at stafettlaget denne uken trolig ville bli det samme som i Sør Korea om en drøy måned. Mandag bekreftet landslagstrener Egil Kristiansen den tankegangen.



– Begrunnelsen er resultatene så langt i sesongen, og per dags dato er det det beste laget vi kan stille med til start, sier Kristiansen til NRK etter tirsdagens trening i Ruhpolding.



– Resultatene har avgjort dette, og det går vi etter. Vi vet at Ole Einar Bjørndalen på sitt beste er en meget god stafettløper, men per dags dato har han ikke vist det. Det er andre som har gått fortere og vist resultater. Da er vi nødt til å gå etter det, sier Kristiansen.

Ønsket selv å gå

Søndag ble Ole Einar Bjørndalen vraket fra stafetten i Oberhof, og til NRK uttalte han at han gjerne ønsket å gå.



– Jeg var motivert for å gå, jeg, men det var andre som var før meg på lista. Da måtte jeg hvile, sa Bjørndalen.

Ola Lunde tror ikke døren til stafett i OL er fullstendig lukket for Bjørndalen.

– Ole Einar har vist mange ganger at han mestrer førsteetappene, senest i Hochfilzen i desember – så om han kommer til OL, vet man hvilket alternativ man eventuelt har, sier han.