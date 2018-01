Bjørndalen ville ikke snakke med pressen etter kriserennet

Etter en svært skuffende sprint i Oberhof, gratulerte Ole Einar Bjørndalen de norske skiskytterne som kom på pallen før han kledde på seg og stakk til skogs.

Da 43-åringen kom tilbake, ville han ikke snakke med journalistene som var tilstede i pressesonen i Tyskland.

Bjørndalen hadde ingen god dag på skiskyttersprinten fredag, slet voldsomt i spret og gikk til slutt i mål som nummer 52 - langt bak de beste.

Veteranen har for tiden kniven på strupen, da han må prestere godt denne helgen for å kunne kvalifisere seg til OL. Han innrømmet selv i forkant at han for tiden kjenner på presset.

Startet sent

Landslagstrener Siegfried Mazet gledet seg over Emil Hegle Svendsen og Johannes Thingnes Bøs pallplasser fredag, og hadde følgende kommentar til at Bjørndalen endte på 52. plass etter å ha startet så sent som nummer 94:

– Reglene for hvilke grupper man kan starte i er klare. Vi må bruke rankingen i verdenscupen, og da hadde Ole færrest poeng. Da kan ikke jeg sette ham i den første gruppen foran Birkeland (Lars Helge), Henrik (L'Abée-Lund) og de andre. Det ville ikke vært rettferdig, men den siste gruppen hadde ikke de beste forholdene.

Bjørndalen tester ski i OL-løypene Du trenger javascript for å se video.

– Bjørndalen var altså uheldig som startet sent?

– Ja, men han kunne også vært i Annecy-Le Grand Bornand for å få flere poeng og komme seg i en annen gruppe. Den avgjørelsen tok han selv. Jeg må også tenke på de andre utøverne. Det er ikke bare Ole Einar selv om han har vært den beste i mange år, sier Mazet.

OL?

Franske Mazet sier det «virker åpenbart» at Emil Hegle Svendsen samt Bø-brødrene er sikret plass på sprintlaget i OL.

– Ingenting er klart rundt den fjerde plassen. Jeg vil ikke si noe mer, men rankingen kan jo gi deg noen hint, svarer treneren på spørsmål om Bjørndalens kandidatur.

– Hva kan han gjøre resten av helgen for å overbevise deg?

– Det handler ikke om å overbevise meg, men seg selv. Han må levere gode prestasjoner. Det finnes fortsatt en åpning.