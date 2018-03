Bjørndalen tilbake i verdenscupen

Skiskytterveteranen Ole Einar Bjørndalen får sjansen i verdenscupen i finske Kontiolahti. Bjørndalen skal gå sprinten i Finland torsdag. 44-åringen erstatter en syk Emil Hegle Svendsen.

Bjørndalen takket nylig nei til å gå IBU-cup i Russland etter at han ble vraket fra verdenscuprennet i nettopp Kontiolahti. Nå får han altså likevel sjansen i de finske løypene.

Bjørndalen har ikke gått i verdenscupen siden 10. januar. Han ble vraket til Pyeongchang-OL etter at hans to beste plasseringer i verdenscupen var to 18.-plasser denne sesongen.