Bjørndalen sekunderte Domratsjeva til OL-sølv

Etter to uker med massivt press fikk hviterussiske Darja Domratsjeva endelig sin etterlengtede OL-medalje lørdag.

På fellesstarten tok hun sølv bak slovakiske Anastasia Kuzmina. Tiril Eckhoff tok bronse.

Nå takker den hviterussiske skiskytterstjernen ektemannen og tidenes mestvinnende vinterolympier for at det gikk.

– Han sto i bakken og løp opp og ned hele tiden. Jeg så han på hver runde og følte støtten, sier Domratsjeva om Ole Einar Bjørndalen.

SØLV: Darja Domratsjeva tok OL-sølv på fellesstart lørdag. Nå takker hun ektemannen Ole Einar Bjørndalen for støtten underveis. Foto: Murad Sezer / Reuters

Var stille i fire runder

På de fire første rundene sa ikke Bjørndalen noe som helst til sin hviterussiske kone, noe som er vanlig i skiskyting. Men på den siste runden tok det helt av, ifølge Domratsjeva.

– Da ropte han høyt hvor mange sekunder jeg ledet med ned til Tiril. Jeg prøvde å presse meg alt jeg kunne, sier hun til NRK.

Og det gikk. Til slutt var hun 8,9 sekunder foran Norges bronsevinner. Kuzmina vant med 18,8 sekunder.

Bjørndalen og Domratsjeva fikk i sommer og høst begge dispensasjon fra sine respektive landslag for å kunne reise sammen med datteren Xenia og trene sammen. De kjenner hverandre derfor svært godt også som idrettsutøvere.

LADET OPP SAMMEN: Ole Einar Bjørndalen og Darja Domratsjeva forberedte seg til OL sammen. Her er de på et treningssenter i den hviterussiske hovedstaden Mins i september.

– Han har vært som en forsker

Da Bjørndalen ble vraket fra den norske OL-troppen ble det raskt klart at kona ønsket han i sitt støtteapparatet under OL. Nå røper Domratsjeva at Bjørndalen etter hver konkurranse her i Pyeongchang har gått gjennom alt av relevant data og tider fra rennene og sendt det til Domratsjevas trenere.

– Han har vært som en forsker foran pc-en, sier lørdagens sølvvinner med et smil.

Hun er så glad så glad når hun møter NRK etter premieseremonien. 31-åringen må ta flere pauser under intervjuet bare for å puste ut.

– Dette er forferdelig og fantastisk på samme tid, sier hun.

«Dasha», som hun så populært kalles i hjemlandet, har levd med et massivt press etter at hun i tok tre OL-gull i Sotsji for fire år siden. I mellomtiden har hun blitt mor, men presset har ikke blitt mindre av den grunn.

I tiden etter Sotsji er hun blitt en av Hviterusslands mest populære idrettsutøvere og «alle» forventet medalje i Pyeongchang.

– Det har vært et så ekstremt stort press her, og jeg kjente virkelig på at dagens løp var min siste sjanse til å ta en individuell medalje. Det var tøft og jeg er så glad for at jeg kom meg gjennom den vanskelige situasjonen og fikk sølvet jeg ikke har i OL-samlingen.

Til slutt møtte hun også sin kjære på OL-stadion i Pyeongchang: