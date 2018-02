Bjørndalen-nei til IBU-cup

IBU-cup er konkurransenivået under v-cup.

Det får bli hans valg om han vil gå eller ikke. Han fikk nå tilbudet på linje med andre utøvere som er med og kjemper om plasser på verdenscuplaget, sier idrettssjef Per Arne Botnan i Norges Skiskytterforbund sier til VG.

Til Finland reiser OL-troppen samt Henrik L'Abee-Lund.

Bjørndalen blir reserve i Finland, en rolle 44-åringen også kan få i Holmenkollen i midten av mars.

– Vi tar ikke ut noe lag før etter løpene i Kontiolahti. Vi vil vurdere prestasjonene i Finland før vi gjør et endelig uttak, sier Botnan.

Bjørndalen har ikke gått i verdenscupen siden 10. januar. Han ble vraket til OL etter at hans to beste plasseringer i verdenscupen var to 18.-plasser denne sesongen. Bjørndalen OL-debuterte under Lillehammer-lekene i 1994. Han hadde vært på startstreken i hvert eneste vinter-OL siden den gang, men i år ble rekken brutt.