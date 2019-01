Bjørndalen mektig imponert over Thingnes Bø – tror rekord står for fall

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Han er på pallen, selv med to bom. Det er noe av de beste i skiskytterhistorien, det han leverer nå. Det virker som han er i veldig god balanse, så han kan holde det her ut hele sesongen, sier Ole Einar Bjørndalen til NRK.

– Dette er noe av det ekstreme som har vært i skiskytterhistorien, sier Bjørndalen videre.

Skiskytterlegenden som vant tolv seire i både 2004/2005- og 2006/2007-sesongene, tror rekorden hans blir slått i år.

– Det er jeg helt sikker på. Jeg tror også han passerer Fourcade. Jeg tipper han klarer mellom 14 og 19 seire i år, understreker 45-åringen.

ROSER THINGNES BØ: Ole Einar Bjørndalen skryter uhemmet av landsmannen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Bommet på det siste skuddet

Denne sesongen har Thingnes Bø vunnet elleve ganger. I 2016/2017-sesongen vant Martin Fourcade 14 ganger i verdenscupen.

Franske Quentin Fillon Maillet skjøt fire fulle hus, og tok seieren på fellesstarten i Anterselva søndag. Thingnes Bø bommet på det siste skuddet på siste skyting, og bommen kostet 25-åringen seieren.

Tyske Arnd Peiffer gikk ut før Thingnes Bø etter den fjerde skytingen, men nordmannen gikk en kanon sisterunde og kapret andreplassen. Peiffer ble nummer tre.

– Jeg var skjelven på begge de stående skytingene. Jeg så muligheten for å ta ham (Fillon Maillet) igjen med et raskt fullt hus og tok sjansen. Jeg gjorde det jeg kunne for å vinne og bommer dessverre på siste. Det var en bra fight mot Peiffer, og jeg følte meg sterk. Jeg er veldig fornøyd med dagen. Annenplass er kjempebra, sier Thingnes Bø til NRK etter målgang.

Tarjei Bø med fem bom

Lars Henrik Birkeland ble nest beste nordmann med en 8. plass. Sørlendingen bommet to ganger og kom inn ett minutt og åtte sekunder bak Maillet.

Vetle Sjåstad Christiansen skjøt tre bom, og ble til slutt nummer tolv. Henrik L'Abée-Lund endte på en 17. plass.

Erlend Bjøntegaard ble nummer 22, mens Tarjei Bø ble nummer 24. Eldstebror Bø skjøt hele fem bom.