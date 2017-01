Saken oppdateres

Bjørndalen leverte svært oppløftende skyteform før VM og pådro seg kun ett tilleggsminutt i løpet av de fire seriene.

– Det var et veldig bra løp. Jeg skyter veldig bra og har en veldig god feeling der. Jeg går for å skyte null, og det gikk nesten, sier Bjørndalen.

– Jeg har fokusert veldig på denne 20-kilometeren, og hadde en veldig dårlig treningsøkt i går, så jeg måtte ta meg sammen til i dag. Det fungerte bra, kommenterer han.

Russisk seier

Det gikk imidlertid litt for tregt i sporet til å kunne hevde seg helt i toppen.

Anton Sjipulin fra Russland vant, også han med ett tilleggsminutt, 41 sekunder foran Martin Fourcade som måtte nøye seg med en 2.-plass denne gangen.

En bom på både første og andre liggende ble for kostbart denne gangen for franskmannen.

Serhiy Semenov tok 3.-plassen foran Bjørndalen, som var 1.04 bak Sjipulin.

– Går litt bedre

Johannes Thingnes Bø har slitt litt etter at han vendte tilbake etter sykdom og viste at han ennå ikke har funnet tilbake til toppformen.

To tilleggsminutter på første liggende ødela løpet for stryningen, som til slutt endte på 16.- plass - 2.16,5 minutter bak Sjipulin.

– Det ble to bom der. Det var rett og slett en dårlig jobb. Ellers synes jeg at det gikk litt bedre enn forrige helg og jeg føler at det går riktig vei, i hvert fall, sier skiskytteren til NRK.

Nest beste nordmann ble Lars Helge Birkeland på 13.-plass. Nordmannen hadde ikke helt dagen i sporet, men etter en bom på første skyting fullførte han med fullt hus på de tre siste seriene.