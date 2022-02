Bjørndalen etter OL-fadesen: – Har ikke lyst til å forlate et synkende skip

Fellesstarten og OLs siste skiskytterøvelse er et godt bilde på Kinas fiasko-mesterskap.

Fangming Cheng kvalifiserte seg som siste utøver da Jakov Fak måtte melde pass – en sjanse Kinas beste skiskytter ikke maktet å gripe. Etter fire bom på første skyting kom han på desidert sisteplass, mer enn seks minutter bak gullvinner Johannes Thingnes Bø.

– Resultatmessig så har det jo helt klart vært for dårlig. Vi nådde ikke målene våre, og jeg som hovedtrener skal ha ansvaret for det. Jeg har mislyktes der, sier Bjørndalen til NRK.

TØFT: Fangming Cheng fikk en brutal start på fellesstarten med fire bom. Deretter skjøt han feilfritt, men løpet av allerede ødelagt. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA / Reuters

Målet om å kvalifisere Kina til alle renn lyktes ikke, og medaljemålet på stafett var Bjørndalens utvalgte milevis unna.

Fengs 22. plass på jaktstarten ble Kinas beste individuelle resultat på hjemmebane.

– Han er nok veldig skuffa over at de ikke har fått det til i OL. Det så mye lysere ut for to år siden, nå er de jo mye lengre bak i sporet, sier NRKs skiskytterekspert Ola Lunde.

Ingen unnskyldning

I 2001 tok kinesiske Yu Shumei en verdenscupseier og året før sikret hun sølv i VM. Siden da har det knapt vært kinesiske skiskyttere som har hevdet seg på toppnivå.

VANT: Kinesiske Yu Shumei vant fellesstarten i Holmenkollen i 2001 og fikk møte kong Harald etter seieren. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Den tidligere OL-kongen og kona Darja Domratsjeva har gjort alt de kan for å endre på det, men arbeidsforholdene har vært krevende under pandemien. De har vært isolert i Kina store deler av tiden uten å få målt krefter med verdenseliten.

Bjørndalen vil riktignok ikke bruke pandemien som noen unnskyldning.

– Man skal jo prøve å holde teamet sammen, og få ledelsen til å akseptere ting som er nødvendig. Da er det viktig at man står rakrygget og tar ansvar for det som har skjedd.

– Har mange tilbud

Nå er fokuset rettet mot å avslutte sesongen med stil – og etter verdenscupavslutningen i Holmenkollen i mars går trenerduoens kontrakt ut. Bjørndalen har ikke bestemt seg for om han vil fortsette i jobben.

– Jeg har ikke lyst til å forlate et synkende skip. Man har lyst til å fullføre målsettingen man har gitt til de øverste lederne, og de som fikk deg til å ta jobben. Det hadde vært spennende å gjort det, men det er mye som skal klaffe for at det skal skje.

– Hva sier Darja?

– Vi er i alle mulige diskusjoner om hva vi skal gjøre fremover. Det er mange interessante muligheter, både som trenere, men også i andre retninger også. Vi har fått mange interessante forespørsler om andre trenerjobber som har vært spennende, men vi kjører ut sesongen, og så tar vi en ordentlig god oppsummering.

Han forteller at han synes trenerjobben er ordentlig spennende, mer enn han hadde sett for seg, og at det er noe triggende med et prosjekt mange anser som «mission impossible».

– Noe som er umulig er spennende, humrer han:

– Men man må jo være litt fornuftig også, oppi dette her. Jeg kjører ikke «one man-show» lenger, så familien er viktig i en sånn avgjørelse.

– Forberedt på det verste

Skiskytterparet tok på seg den ambisiøse trenerjobben i 2019 i håp om å skape et fremadstormende skiskyttermiljø i Kina. Han hadde sett for seg at kulturforskjeller kom til å bli utfordrende, men så neppe for seg konsekvensene av koronautbruddet kort tid etterpå.

– Jeg var forberedt på det verste. Men jeg var ikke forberedt på at pandemien skulle bli så krevende.

Sånn sett ble arbeids- og konkurranseforholdene under OL «bare barnemat» for det kinesiske skiskytterlandslaget. OL-deltagerne har levd i en boble uten kontakt med omverdenen under hele oppholdet.

– Det som folk ha opplevd her nå, det har vi opplevd i to år. Vi har levd under verre, eller mer krevende omstendigheter, enn det som har vært i OL. OL har egentlig vært fantastisk for oss. Alt har ligget veldig til rette, og alt har vært veldig enkelt å forholde seg til, forteller Bjørndalen.

KREVENDE: Pandemien har stukket kjepper i hjulene for Bjørndalens drøm om kinesisk OL-medalje. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Til tross for at de sportslige resultatene uteble dette mesterskapet, håper Bjørndalen Kina vil fortsette satsingen på snøsport, uavhengig av hva han og kona bestemmer seg for.

For uten pandemi, og med internasjonal konkurranse over tid, tror både han og Ola Lunde at kineserne igjen kan hevde seg helt i verdenstoppen i skiskyting.

– Allerede neste OL kan de gjøre det bra, Kina har nok av talenter. De har jo vist tidligere at det er mulig, uten covid, sier Lunde.