Etter at Ole Einar Bjørndalen ikke ble tatt ut til OL, kom EM opp som et alternativ for skiskytterkongen. Men dagen etter at første konkurranse allerede var gått, kom beskjeden fra Norges Skiskytterforbund om at Bjørndalen dropper EM.

Ole Einar Bjørndalen sier i en SMS til Aftenposten at de siste ukene har vært krevende.

– Jeg har nok blitt utladet og har ikke klart å gjennomføre den planlagte treningen. Derfor har jeg bestemt meg for at andre bør gå som er topp forberedt til løpene, sier Ole Einar Bjørndalen.

– Nåløyet er trangt

NRKs skiskytingsekspert Halvard Hanevold mener det at Bjørndalen dropper EM er kritisk for resten av sesongen.

– Det er åpenbart kritisk for fortsettelsen i verdenscupen for Ole Einar. Det var allerede tøft etter OL-uttaket, og det ble enda verre å komme inn på laget igjen nå.

– Nå ser jeg at Aftenposten skriver at landslagstrener for skiskytterherrene, Egil Kristiansen sier at han tror vi får se Bjørndalen i verdenscup etter OL, og det vil jo jeg også, sier Hanevold.

Hvilke utøvere som får gå i verdenscupen etter OL er enda ikke bestemt. Men idrettssjefen, Per Arne Botnan sier at OL-løperne blir prioritert, og at de som ikke er med i OL-troppen kun blir vurdert dersom noen blir syke.

IDRETTSSJEF: – Nåløyet for Ole Einar Bjørndalen er trangt nå. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Om noen på OL-laget blir syke før verdenscupen i Kontiolahti så må vi gjøre en vurdering på hvem som får gå.

Er Ole Einar Bjørndalen den første på lista dersom noen fra OL-troppen blir syke?

– Den vurderinga har vi ikke gjort enda. Men nåløyet begynner å bli veldig trangt. Vi har hatt flere løpere som har prestert i både verdenscup og IBU-cup tidligere denne sesongen. Blant annet Fredrik Gjesbakk, Vetle Sjåstad Christiansen, Håvard Gutubø Bogetveit og Vegard Bjørn Gjermundshaug, sier Botnan.

Så de står foran Bjørndalen i køen?

– Vi skal ikke avskrive noen enda, men vi har jo sist i kriteriene våre for uttak at vi skal prioritere de yngste utøverne hvis flere stiller likt, sier Botnan.

Halvard Hanevold er klar på at andre utøvere stiller foran Bjørndalen i køen etter OL.

– Du har jo en løper som Fredrik Gjesbakk som har en 7.-plass fra Annecy før jul, og han fortjener sikkert å få gå noe i verdenscupen etter OL.