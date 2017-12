Bjørnar Moxnes: – Det er på tide de kommer ned til oss dødelige igjen

– De ødelegger for idretten. De ødelegger for seg selv. Hva skjer med dugnadsånden til folk der ute når de ser at toppene holder på sånn?, spør Bjørnar Moxnes, leder for partiet Rødt.

I dag kom det frem at NIF brukte nærmere ti millioner på det eksterne konsulentselskapet First House. De har blant annet har stått bak strategiarbeid, kronikkskriving, svar på e-poster, mediehåndtering og politisk påvirkning.

Det siste provoserer Rødt-lederen mest.

– De har brukt fellesskapets penger, altså penger som kommer fra dugnad landet rundt, for å kjøpe seg en endring i opinionen. Det er veldig dårlig bruk av idrettspenger.

– Lar meg ikke overraske lenger

Folkeavstemningen om «Oslo 2022» ble avholdt samtidig med stortingsvalget i 2013, og First House-aktiviteten er særlig stor i forkant av avstemningen.

– Jeg lar meg ikke overraske lenger over hva disse idrettsfolkene sløser bort penger på. De kjøper seg påvirkning ved og i hemmelighet bruke et PR-byrå som skal påvirke opinionen, og vippe den over til ett OL-ja. Det er helt meningsløst, sier Moxnes.

– Idrettsbevegelsen i Norge drives av frivillige. Det er folk som selger pølser og vafler og står på gratis året rundt. Det er ganske stor kontrast fra hva hverdagsheltene gjør på grasrota, til det disse toppene driver med. Dette er å undergrave alt det viktige frivillige arbeidet som skjer landet rundt, sier han.

Forventer endring

Norges idrettsforbund har betalt First House for alt fra pressehåndtering til politisk påvirkning. Rødt-lederen forventer at de ikke vil bruke penger på lignende i fremtiden.

– Jeg håper de ikke kaster bort penger på det her. Det må de bare slutte med, og heller prioritere det som gagner norsk idrett, framfor å søle bort penger på PR-byråer, luksus, reising, dyre middager og smøring av IOC-pamper.

– Nå må de slutte med pampeveldet, stikke fingrene i jorda og komme ned til oss dødelige igjen, sier han.

NRK har ikke lyktes å komme i kontakt med idrettspresident Tom Tvedt eller NIFs kommunikasjonssjef Niels Røine i kveld, men begge har tidligere forsvart bruken av PR-selskapet.

– Når det kommer til enten OL-søknad eller ekstraordinært ting, har vi valgt å bruke ekspertise. Vi hadde en samarbeidsavtale med First House, og noen som jobber der har jobbet her før. Da valgte vi den måten, har Tvedt sagt til NRK.

– Å bruke fem millioner kroner på en ekstraordinær situasjon som en folkeavstemning om et OL er ikke hinsides, sa Røine på Dagsnytt 18.