Bjørgens suksesshjelper ser ikke skirenn

I et sjeldent intervju under NRKs VM-sending tirsdag kveld, fortalte Tajet-Foxell at hun gjorde et unntak da Bjørgen tirsdag slo Charlotte Kalla med 41 sekunder og tok sitt 16. VM-gull i karrieren.

Det ble en svært nervøs opplevelse for psykologen.

– Jeg pleier ikke se på når Marit konkurrerer. Hjertet mitt banket, forteller Tajet-Foxell, og svarer følgende på hvorfor hun som en av Bjørgens nærmeste støttespillere normalt sett ikke ser skirenn:

– Vi evaluerer på blanke ark. Det er viktig for meg. Jeg kjenner Marit veldig godt og er veldig glad i Marit. Jeg blir glad når hun gjør det bra, og hvis det ikke går så bra, så blir jeg lei meg. Når vi evaluerer er det viktig at jeg er følelsesmessig helt nøytral. Da kan jeg få informasjon av Marit vi kan benytte oss av til å forberede neste løp.

Daglig kontakt

Britt Tajet-Foxell og Bjørgen har samarbeidet tett siden 2009. De to har daglig kontakt via telefon, SMS og chattetjenesten WhatsApp.

– Men det er alltid mest hyggelig å treffe Marit, sier Tajet-Foxell.

– Spesielt i mesterskap har Britt vært der siden OL i Vancouver. Vi har jobbet foran sesongen, i forkant av hvert løp. Og hun er bestandig tilgjengelig på telefon 24 timer i døgnet. Hun er helt rå på SMS, sier Bjørgen.

VIKTIG HJELP: Astrid Uhrenholdt Jacobsen (fra venstre), Britt Tajet-Foxell og Marit Bjørgen etter medaljeseremonien. FOTO: ØYSTEIN HAGELUND

Som et ledd i det mentale arbeidet har de to funnet ut at skidronningen skal forestille seg at hun er en angrepslysten tiger. I 2011 fant Bjørgen også en gigantisk tøytiger i hotellsengen. I går kveld etter at hun hadde lagt seg, mottok 36-åringen et bilde av en tiger.

– Det var Marit som valgte tigeren. Vi så på kvaliteter og styrker, og lagde en slags presentasjon av hva som definerte Marit som menneske og langrennsløper. Tigeren har vært med oss. Og den var med oss i går, sier Tajet-Foxell.

Det lille ekstra

Bjørgen sier rett ut at psykologen skal ha en stor del av æren for de mange medaljene hun har hentet inn siden 2009.

– Hun får ut det lille av meg som gjør at jeg klarer å klatre helt øverst, sier Bjørgen.

– Marit gjør også meg god. Etter jeg har jobbet med Marit, jobber jeg enda bedre med nestemann, sier psykologen og beskriver trønderjenta med tre ord: integritet, medmenneskelighet og lidenskap.