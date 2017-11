Bjørgen: – Kanskje går det ti år til vi får nye som viser seg frem

Landslagstrener Roar Hjelmset tar opp temaet uoppfordret da han får spørsmål om hva han sitter igjen med etter sesongens første skirenn, kvinnenes 10-kilometer med individuell start på Beitostølen.

Der var landslagsløperne hans i egen klasse.

– Det er på den ene siden veldig betryggende at det er landslagsløperne som er best, men på samme tid hadde det jo også vært veldig gledelig om det hadde vært en annen som hadde vært oppi toppen der. Det er både plusser og minuser med det, sier han.

Sjanse for unge talenter

En ung Therese Johaug på vei inn til fjerdeplass på Beitostølen i 2006. Dette skulle bli hennes gjennombrudd. Foto: Erlend Aas / SCANPIX

Den nasjonale åpningen på Beitostølen er en av de få sjansene unge talenter og løpere som står utenfor landslaget har til å måle krefter mot de beste.

Flere løpere har derfor fått sitt gjennombrudd her, som Johannes Høsflot Klæbo i fjor. På kvinnesiden blir imidlertid ikke landslagsløperne presset like ofte.

Det kanskje største Beitostølen-gjennombruddet på kvinnesiden skjedde for 11 år siden, da en helt ukjent Therese Johaug plutselig tok en fjerdeplass. For to år siden presenterte Kari Øyre Slind seg med noen gode renn.

Men på fredag var de seks første plassene på resultatlisten på 10-kilometeren fylt opp av seks av de syv startende landslagsløperne.

Topp 10 Kvinner, 10 km fri teknikk Ekspandér faktaboks 1) Marit Bjørgen, Rognes 29.30,9, 2) Heidi Weng, BUL 0.29,4 min. bak, 3) Ingvild Flugstad Østberg, Gjøvik 0.41,0, 4) Ragnhild Haga, Åsen 0.51,0, 5) Kathrine Harsem, Varden 1.08,1, 6) Astrid Øyre Slind, Oppdal 1.27,5, 7) Silje Theodorsen, Kvaløysletta1.36,3, 8) Thea Krokan Murud, Søre Ål 1.44,7, 9) Maiken Caspersen Falla, Gjerdrum 1.54,3, 10) Anne Kjersti Kalvå, Lundamo 1.58,5.

Håper på nye navn i helga

Bare Maiken Caspersen Falla, som har sin styrke i sprint, havnet bak løpere utenfor landslaget.

Bjørgen vil gjerne se noen nye navn i toppen av listene i helgen, og har da rekruttering i tankene.

– Det virker som det går i bølgedaler. Vi hadde en periode med Therese (Johaug), og de på nittitallet som viste seg frem tidlig. Kanskje går det ti år til vi får nye modeller som viser seg frem? Det varierer, sier Bjørgen.

Det samme sier Ingvild Flugstad Østberg.

– Det pleier jo av og til å være en og annen som slår litt til, som er litt yngre, her på Beitostølen. Jeg hadde trodd og håpet det i dag også, sier hun.

Kan ikke ta suksessen for gitt

Den som var nærmest, var 23-åringen Silje Theodorsen, som endte som nummer syv. Like bak henne kom Thea Krokan Murud. Landslagssjefen bet seg merke i disse to.

Silje Theodorsen var den som var nærmest landslagsløperne på den nasjonale sesongåpningen på Beitostølen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er kjempeflott at Silje og Thea er topp ti. De setter jo et lite preg på løpet, og det er bra, sier Hjelmeset.

Østberg understreker at det må jobbes hardt med rekruttering. Hun tar ikke for gitt at de norske damene skal ha klippekort på å være best i verden.

– Det er viktig å ikke tenke at nå har vi det beste elitelaget som er, så nå trenger vi ikke å jobbe med rekrutteringen. Det har man ikke gjort heller, da. Men det må jobbes kontinuerlig med junior- og rekruttlag hele tiden. Vi på elitelaget må også gi av oss selv, ha de med og matche oss med dem for at de skal bli bedre. Man kan aldri gi seg med det, for da kommer det noen andre nasjoner som tar innersvingen på oss, sier hun.