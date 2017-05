Stabæk slapp med skrekken

Stabæk vant til 4-1 mot Notodden etter ekstraomganger. Notodden tok ledelsen etter svakt forsvarsspill, men Stabæk slo tilbake direkte. Kun et minutt senere utlignet de, og derfra kjørte Eliteserielaget kampen. Likevel fikk de ikke det forløsende målet, til tross for at Notoddens Filip Almström-Tähti fikk rødt kort etter 80 minutter spill.Etter 108 minutter tok Stabæk endelig ledelsen, og da løsnet det skikkelig. Stabæk er nå klare for 4. runde i cupen.