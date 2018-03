Bjørgen: – Forbundet har kanskje en vei å gå

– Det er veldig synd, sier Bjørgen til NRK.

Hun snakker om det faktum at flere av Norges funksjonshemmede medaljehåp ikke har fått det utstyret eller det opplegget de ønsket seg i forkant av sesongens store mål.

– Nå er det kanskje blitt litt bedre, men det er klart at ikke alle får forberedt seg slik de ønsker på grunn av økonomi. Forbundet har kanskje en vei å gå der, med å jobbe for dem óg, mener Bjørgen.

Hun og resten av de norske kvinnene som gikk tremila under VM i Lahti i fjor, auksjonerte bort de spesiallagde jakkene sine og donerte pengene til skiutstyr til para-utøverne.

– Vi har muligheten til å bruke vår posisjon for å kunne hjelpe dem, fastslår Bjørgen, og sier at hun gjerne blir med på noe lignende igjen.

– Fortjener samme ressurser som oss

Ingvild Flugstad Østberg kunne også ønske at para-utøverne hadde bedre arbeidsforhold:

– Jeg kjenner en del av de på langrenns- og skiskytterlandslaget. Det er fantastiske toppidrettsutøvere som fortjener samme ressurser som oss som er funksjonsfriske, påpeker hun.

Gjøvik-jenta synes det er vanskelig å se for seg hvordan det er å ha såpass begrensede muligheter til å satse for fullt.

– Det er litt vanskelig å sette seg inn i. Jeg skulle gjerne sett at de hadde fått mer ressurser. Å få en viss likhet der hadde vært helt topp, avslutter Flugstad Østberg.

– Mer penger i det vi driver med

FORSTÅR: Emil Iversen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Emil Iversen mener at kontrastene er triste, men forståelige.

– At det er litt forskjeller, det er synd, men det er sånn at det er mer penger i det vi driver med. Men de fortjener alt de kan få. Jeg håper og tror at de har det greit. Olympiatoppen tar nok bra vare på dem og, tror trønderen.

– Vi får bare håpe at interessen vokser for Paralympics. På sikt tror jeg at Paralympics kan vokse seg frem til å bli like stort som OL. Jeg tror det er på vei til å jevne seg ut, og det fortjener de virkelig, følger Maiken Caspersen Falla opp med.

Skipresident Erik Røste henviser til de ansvarlige innenfor de aktuelle grenene i Norges Skiforbund, men kommer også med en generell kommentar:

– Fra mitt ståsted, så opplever jeg at para-utøverne har vært prioritert inn mot årets Paralympics. Det betyr ikke at det helt sikkert kunne vært satset mer, men som innenfor alle våre grener, er det prioriteringer ut i fra de budsjettene som hver enkelt gren har, skriver skipresidenten i en epost til NRK.