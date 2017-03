Bjørgen vil bruke Johaug i oppladningen til OL-sesongen

– Jeg har ikke kunne vært til stede så mye som jeg har ønsket å være siden jeg har vært i sesong, sier Marit Bjørgen til NRK.

I det hektiske verdenscupsirkuset har hun har ikke fått sett så mye til venninna og dopingutestengte Therese Johaug.

Men nå som den lange og suksessfulle sesongen er ferdig tror Bjørgen at hun vil få se mer til Johaug i månedene som kommer.

– Motivasjon til begge

Nå venter en liten pause før 37-åringen vender blikket mot OL i Pyeongchang 2018. I oppladningen til OL ønsker veteranen å trene privat sammen med Johaug. De to kan ikke trene sammen i regi av landslaget så lenge Johaug er utestengt.

– Det blir nok fremover nå når vi starter opp i mai. Jeg er enda mer hjemme og får sett henne mer, forteller Bjørgen.

– Det skal bli godt å trene sammen med henne og ta vare på Therese.

Bjørgen tror begge to vil ha et godt utbytte av å kunne trene sammen inn mot OL-sesongen. Johaug har tidligere uttalt til NRK at det kun er to bokstaver som står i hodet hennes mens hun er utestengt, nemlig OL.

HØYDEN: Therese Johaug trener lengre i høyden. Foto: Håvard G. Hagen / NRK

– Det blir en motivasjon for begge og holde trøkket på trening, forklarer Bjørgen.

37-åringen har også store ambisjoner i lekene i Pyeongchang. VM i Lahti ble en suksess der hun tok fire gull. I Sør-Korea vil hun jakte på sitt syvende OL-gull.

– Det blir OL som blir det største hovedmålet neste år. Jeg skal gjøre det beste for å være i best mulig form da, forteller Bjørgen til NRK.

– Bjørgen er nok litt nysgjerrig

NRKs langrennsekspert Carl-Henning Gran tror Bjørgen er spent på hvor hun står i forhold til Johaug. For eksempel skal Johaug trene lengre i høyden enn normalt.

– Bjørgen er nok litt nysgjerrig på hva Johaug har gjort treningsmessig. Kanskje hun har gjort ting på trening som har gjort at hun har klart å heve seg, selv om hun ikke har fått lov til å konkurrere, forteller Gran.

At Bjørgen vil trene med Johaug vil minimere usikkerheten hennes med tanke på hvor hun står i forhold til de andre løperne. Gran tror det er flere av langrennsvenninnene som vil trene med Johaug privat.

– Johaug og Bjørgen kan trene styrke og intervall sammen. De kan også ha hyggelige og lengre turer på rulleski og i skogen, sier NRKs langrennsekspert.

– Mentalt sett tror jeg det er veldig bra for Therese, men det er også bra for de andre løperne å ha kontakt med henne. Jeg tror de har savnet henne gjennom sesongen, avslutter Gran.