Freder langrennssjefen tross intern uro

Det er mildt sagt uro i norsk langrenn, men Torbjørn Skogstad, leder av langrennskomiteen, freder likevel både langrennssjef Espen Bjervig og resten av langrennslederne.

– Vi har full tillit til Bjervig og hans team. Vi skal sette oss ned på vanlig måte og evaluere etter sesongen, sier Skogstad til NRK.

Komitélederen kan likevel ikke utelukke at det blir enkelte endringer etter sesongen, men han understreker at ingenting tyder på at det skal gå utover Bjervigs posisjon.

– Vi må få lov til å gjøre ferdig sesongen først. Men per nå er tilliten til Bjervig og hans apparat unison i langrennskomiteen. Det er ingen tegn på at evalueringen skal rokke ved posisjonen hans per nå, avslutter Skogstad.