Bjørgen var bekymret for Johaug: – Jeg følte jeg ikke strakk nok til

Bjørgen fulgte med fra Oslo da Johaug gikk først og alene over målstreken i Seefeld. VM-gullet ble sikret, hennes første internasjonale mesterskap siden 2015.

Bjørgens store lettelse kommer etter å ha fulgt Johaug i flere år, spesielt fra hun fikk dopingdommen til hun kom seg tilbake. Den høsten dommen falt, sier Bjørgen at hun var veldig bekymret for den gamle lagvenninnen.

– Jeg så at hun mistet gleden og motivasjonen til å trene. Spesielt den høsten hun fikk beskjed om at OL ikke gikk. Da så det litt mørkt ut synes jeg, sier Bjørgen.

TILBAKE PÅ TOPP: Therese Johaug øverst på pallen. Foto: Barbara Gindl / AFP

– Du så ikke gleden i øya, og da tenkte jeg om hun i det hele tatt ville klare å komme tilbake.

Følte hun ikke strakk til

I perioden Johaug var ute, var Bjørgen fortsatt aktiv og deltok i konkurranser. Ikke minst hadde hun nylig blitt mamma. Da følte hun at hun ikke fikk stilt opp nok for lagvenninnen.

– Jeg følte jeg ikke strakk nok til, for å være der for henne. Jeg prøvde å være der som en god venninne og støtte henne opp så mye jeg hadde mulighet til. Men jeg synes det var vanskelig å være i konkurransesirkuset selv igjen, og hun måtte stå utenfor. Det synes jeg var tøft, sier Bjørgen.

Men den ferske gullvinneren opplevde Bjørgen som en stor støtte i den tunge perioden.

– Marit har vært der hele tiden for meg siden det som skjedde skjedde. Hun har vært et forbilde for meg i hele min karriere og har gitt meg en indre ro og trygghet som jeg tar nytte av her jeg står i dag, sier Johaug.

MENTOR: Bjørgen ga noen kloke ord til Johaug på telefon før gulløpet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Veien tilbake

For Johaug kom tilbake. Og Bjørgen så allerede våren etter at utestengelsen var et faktum, at Johaug fikk tilbake gleden i sporet.

– Når jeg så henne igjen på nyåret da så jeg litt glimt i øyet og litt gleden tilbake. Etter det har hun bare gjort en fantastisk jobb, sier Bjørgen om den ferske verdensmesteren.

Mye av grunne til det, mener Johaug er nettopp Marit Bjørgen.

– Hun har mye av æren for at jeg har stått igjennom de to årene her. Den jobben vi har gjort på trening opp igjennom alle de årene jeg har vært på lag med henne, det er en stor grunn til at jeg har blitt så god som jeg har blitt, sier Johaug.