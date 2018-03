Bjørgen spurtslått av finnen: – Hun var lur

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg må si meg veldig fornøyd, egentlig. Hun var hakket bedre, innrømte Bjørgen etter målgang.

Hun leder nå med 33, 6 sekunder på Østberg foran jaktstarten i morgen.

Bjørgen passerte først på vei ut på den alle siste runden foran Østberg, som heng bra med og finske Krista Pärmäkoski rett bak.

Inn mot stadion kjørte Bjørgen hardt ned mot siste sving inn mot oppløpet, ristet av seg Østberg, men Pärmäkoski greide å henge på i ryggen.

Selv om Bjørgen hadde noen meter forsprang, tok finnen sakte, men sikkert, innpå og spurtslo Bjørgen.

– Hun var lur og hadde en forrykende spurt, sa NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

– På oppløpet så jeg at jeg var raskere enn Marit. Det var en god følelse. Da jeg passerte mål var det en helt utrolig følelse. Da jeg hørte i dag at det var rundt 20 minusgrader tenkte jeg at dette blir min dag, sier Krista Pärmäkoski.

Kamp om sammenlagtseieren

– Jeg er veldig godt fornøyd. Sjeldent har jeg vært så fornøyd med en tredjeplass. Marit holdt på å sprenge meg i fillebiter en stund, men jeg

«fightet» godt, sier Østberg.

For verdenscupleder Heidi Weng, ble det derimot en ganske seig 10-kilometer i Falun.

– Det er tungt, men sånn er det. Jeg får det ikke til å stemme i det hele tatt. Kjedelig. Jeg har ikke vært i slag i det hele tatt nå så da blir det sånn, sier Weng på spørsmål om at det nå skiller kun 107 poeng til Østberg i verdenscupen sammenlagt.

– Det blir spennende. I morgen kan man ta mange poeng. Ingvild ligger godt an til å ta en topp tre plassering, og er i god posisjon på sammenlagtseieren, men vi får samtidig håpe at Heidi gjør et bedre løp enn i dag, sier landslagstrener Roar Hjelmeseth.

Mini-touren i Finland avsluttes i morgen.