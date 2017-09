Bjørgen skremt av Nord-Korea: – Frykten er om det blir OL eller ikke

– Det er skremmende, sier Bjørgen til NRK.

Norges langrennsdronning har fulgt spent med på situasjonen i Nord-Korea den siste tiden.

Landet har foretatt flere prøveoppskytinger av raketter og kjernefysiske prøvesprengninger.

Samtidig begynner OL i Pyeongchang begynner å nærme seg. Et område som kun ligger knappe sju mil fra grensen til Nord-Korea.

– Det er klart, man får jo med seg det som står i media. Det gjør man, sier Bjørgen til NRK.

Foreløpig har ikke langrennsstjernen begynt å frykte for sin egen sikkerhet. Bjørgen er derimot mer spent på om det blir et OL.

– Frykten er kanskje mer om det blir et OL. Jeg tror at om vi drar til OL, så er det sikkert. Jeg tror ikke de sender oss om det er uro. Frykten er mer om det blir OL eller ikke, kommenterer hun.

– Det er klart, jeg tenker jo: Hva skjer. Man er jo litt betenkt, men jeg tenker at rakettene går over oss, spøker hun.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Har innkalt til møte

Også i vårt naboland Sverige er man opptatt av situasjonen i Nord-Korea.

Sveriges olympiske komité har innkalt de deltagende forbundene til et møte onsdag om den spente situasjonen i Nord-Korea, melder SVT.

Der skal det drøftes om noen av forskriftene eller rutinene rundt vinter-OL i februar skal endres.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø sier han forstår at folk kan bli engstelige når de leser overskriftene. Det foreligger imidlertid ikke planer om å innkalle til noe hastemøte om situasjonen i Nord-Korea.

– Vi holder oss løpende orientert om situasjonen. Vi hadde en samling i mai der dette var et tema og vi skal også ha en beredskapsøvelse om to uker som PST arrangerer for oss, sier Øvrebø.

Senere i høst skal det også arrangeres en samling med sportssjefer og trenere der den spente situasjonen i Nord-Korea blir tatt opp.

– Men det er ingenting nå som tilsier at det skal være farlig å reise, forteller han.

Heidi Weng vil foreløpig ikke tenke på situasjonen i Nord-Korea. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Blir feil fokus

Landslagssjef Vidar Løfshus sier til NTB at det er flere utøvere som er urolige.

– Jeg er helt sikker på at ikke alle (i langrennslandslagene) føler seg så veldig bekvem. Jo mer det nærmer seg og jo større spenningen blir, så må vi i hvert fall ta det på alvor og snakke mer om det, sier Løfshus.

Heidi Weng prøver på sin side å tenke på noe annet i OL-forberedelsene.

– Jeg har ikke tenkt så mye på det. Jeg føler at det er like greit for min egen del å ikke tenke så mye på det akkurat nå, sier Weng til NRK.

Maiken Caspersen Falla forholder seg inntil videre til den informasjonen de har fått fra Olympiatoppen.

– Vi har jo fått brifing på samlinger på Olympiatoppen om at det skal være trygt, så da forholder jeg meg til det. Hvis det skulle være en ørliten sjanse for at ting skulle gå galt, så vil de nok ikke sende oss dit.

– Frykter du at OL kan bli avlyst?

– Nei, det gjør jeg ikke. Jeg tror at de har bra kontroll. Jeg kan ikke bruke så mye energi og krefter på det. Det blir veldig feil fokus, sier hun.