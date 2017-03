Bjørgen om Johaug-anken: – Jeg ble overrasket

Nektet å kjøre X Games-kvaliken

Snowboarderne skulle egentlig ha kjørt X Games-kvalifisering i slopestyle onsdag, men flere av utøverne har uttrykk misnøye for at løypa er for isete. Ifølge TV 2 var kun tre utøvere villige til å kjøre, og dermed blir kvaliken utsatt til torsdag.