Bjørgen om Golbergs skjebne: – Hadde blitt irritert og skuffet

Tande skuffet i kvalifiseringen

Daniel-André Tande var et godt stykke bak rivalene under kvalifiseringen i Wellingen. Tande landet på 119,5 meter. Kamil Stoch ble best av de forhåndskvalifiserte med et hopp på 154 meter. Alle de norske hopperne kvalifiserte seg til søndagens renn.