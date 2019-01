– Jeg skjelver. Tusen hjertelig takk, det her ble litt emosjonelt, dette hadde jeg ikke forventet. Jeg mangler ord, sa en tydelig rørt Marit Bjørgen da hun mottok hedersprisen.

– Jeg trodde man måte være skikkelig gammel for å få en hederspris. Det er en fantastisk avslutning på en karriere å få reise hjem med hedersprisen, la hun til.

Ole Einar Bjørndalen oppsummerte sin lange karriere mer fattet:

– Dette er ganske stort for en fra Kutoppen på Simostranda, jeg har vært vanvittig heldig, jeg har holdt på med toppidrett i over 30 år, sa han da han mottok sin pris.

– De som helt klart har betydd mest for meg, er muttern og fattern. De la aldri noe press på meg, sa Bjørndalen videre.

Marit Bjørgen med sin hederspris. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Fikk flere priser

Bjørgen ble i tillegg kåret til «årets navn» og mottok også prisen for «årets kvinnelige utøver» tidligere på kvelden til enorm applaus fra publikum.

– Jeg kjenner det er litt vemodig å stå her, for jeg vet at det er siste gangen, sa en rørt Bjørgen i sin takketale.

– Dette hadde jeg ikke forventet, jeg mangler ord, la hun til da hun måtte frem for å motta prisen for «årets navn», som ble stemt frem av en folkejury.

Marit Bjørgen bekreftet at hun la opp som skiløper 6. april 2018.

– Jeg kjenner at jeg ikke har den motivasjonen som trengs for å gi 100 prosent en sesong til, og derfor velger jeg å legge opp, sa hun.

Bjørgen og Bjørndalen omkranset av journalister etter utdelingen. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Imponerende merittlister

Hun ble tidenes mestvinnende vinterolympier med åtte gull og tidenes mestvinnende VM-løper i langrenn med 18 gull. Totalt kapret hun 41 internasjonale mesterskapsmedaljer.

I verdenscupen ble det 114 seirer og totalt 184 pallplasser fordelt på 303 renn.

Bjørndalen offentliggjorde at han la opp som skiskytter under en rørende pressekonferanse bare tre dager tidligere.

Da hadde han vært skiskytter i 25 år. Tidenes skiskytter bestemte seg for å legge skiene på hylla etter råd fra både helseteam og familien.

Bjørndalens merittliste teller blant annet imponerende 13 OL-medaljer, 45 VM-medaljer og 95 verdenscupseire (pluss en i langrenn).

Flere priser til familien Ingebrigtsen

Andre som mottok pris under Idrettsgallaen var blant andre Jakob Ingebrigtsen, som stakk av med prisen i klassene «årets gjennombrudd» og «utøvernes pris».

I tillegg fikk også faren Gjert Ingebrigtsen prisen som «årets trener».

Aksel Lund Svindal ble «årets mannlige utøver», mens Karsten Warholm fikk prisen for «årets forbilde».

Karsten Warholm ble årets forbilde