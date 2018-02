Bjørgen møtt av folkehav på Gardermoen: – Nå skal jeg kose meg med Marius

– Det er godt å være på norsk jord. Det har vært en lang reise etter tremila. Nå skal jeg hjem og kose meg med Marius og de hjemme, sier Bjørgen.

37-åringen fra Rognes smadret konkurrentene på tremila søndag og tok sitt åttende OL-gull.

– Hvordan føles det å være tidenes vinterolympier?

Marit Bjørgen med medaljefangsten fra OL i Pyeongchang. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er ikke noe annerledes enn hvordan det var før OL. Det er vanskelig å si. Det får jeg tenke tilbake på senere når jeg har lagt skiene på hylla. Jeg har hatt en fantastisk karriere og et kjempebra OL. Jeg har nådd målene mine, sier Bjørgen.

Allerde på fredag reiser hun til Lahti for å delta i verdenscupen.

– Jeg skal prøve å holde trykket oppe de tre siste helgene i verdenscupen. Nå må jeg bruke den formen jeg har og utnytte de siste verdenscuphelgene.

Men skidronningen ville ikke si noe om hvordan veien blir videre etter denne sesongen.

Haga møtt av heiarop

Ingen av de andre utøverne ble møtt av så mange fans som Ragnhild Haga. Hun ble nemlig møtt med heiarop fra Åsen idrettslag.

– Det er veldig koselig. Jeg er oppvokst rett her borte. Det er morsomt at så mange møter meg her i dag, sier Haga.

Nå skal hun bruke tiden godt til å slappe av før nye skirenn venter til helgen.

– Slappe er stikkordet. Det skal bli godt å sette seg ned i sofaen nå. Det kommer til å gå slag i slag fremover. Kollen blir viktig. Jeg har lyst til å gå fort på hjemmebane. Det har vært lett å ha fokus på seg selv i Sør-Korea for det har ikke vært så mye trøkk med publikum, sier Haga.

Marit Bjørgen og Ragnhild Haga Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Haga var full av lovord om tidenes vinterolympier.

– Marit er en av de råseste damene jeg kjenner. Hun slutter aldri å overraske meg. Hun har vist vei og er ekstremt jordnær. Hun er veldig viktig for laget for hvordan man skal takle både oppturer og nedturer, sier Haga.

– Jeg har gledet meg til å treffe disse to guttene

Martin Johnsrud Sundby ble møtt av sine to sønner da han landet på Gardermoen. Med seg i bagasjen fra Pyeongchang har han to gullmedaljer og en sølvmedalje.

– Jeg har gledet meg ekstremt til å treffe disse to guttene. Jeg har vært altfor lenge borte. De skjønner nok ikke helt hva som skjer her, men nå får vi komme oss hjem å kose oss sammen, sa Sundby med de to sønnene på armen.

Martin Johnsrud Sundby med sine to sønner på armen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Nå skal han være med familien og samle seg før han snart skal ut å kjempe for verdenscuppoeng.

– Jeg ser ekstremt frem til femmila i Holmenkollen. Vi har veldig lyst til å vise oss frem på hjemmebane og ikke minst gå for publikum. Det blir kult! Det har vi ikke gjort på noen uker. Så får Johannes og jeg prøve å bli nummer én og to i verdenscupen sammenlagt, men nå ligger det litt lenger frem i tankerekken.