– Jeg tror nok at den tiden er over. Det skal litt til å nærme seg 40 og fortsatt få pilen til å peke til himmels, sier Bjørgen til NRK.

38 år gamle Marit Bjørgen jublet da hun fredag tok en tredjeplass på sprinten i Falun. Hennes første sprintfinale etter at hun ble mamma 2. juledag i 2015.

– Jeg må si meg veldig fornøyd med dette. Jeg har bestandig likt meg veldig godt i denne løypa.

– Vil avslutte på en bra måte

Marit Bjørgen teller nå på knappene når det gjelder den videre satsingen. Norges langrennsikon har ennå bestemt seg for om hun tar en sesong til.

– Det må trenes, i hvert fall 850 timer, om jeg skal matche Therese Johaug neste år. Det er jo det om jeg er motivert nok til å gjøre den jobben, sier hun.

Marit Bjørgen innrømmer at hun begynner å merke alderen i konkurransen med langt yngre konkurrenter. Det til tross for at hun denne sesongen skapte overskrifter verden over med sin fantastiske medaljerekord i OL.

– Jeg vil avslutte på en bra måte, men jeg tror nok at jeg har vært på mitt aller beste. Den (perioden) har jeg nok kommet forbi, forteller hun.

– Jeg var nok på et enda høyere nivå for noen år tilbake.

Vil ikke gjøre noe halvveis

– Når var det?

– Perioden 2014-15. Det var før jeg fikk Marius, smiler hun.

Bjørgen innrømmer likevel at lysten til å fortsette er til stede.

– Det skal trenes mye, og man må prioritere mye. Det er det som er tøffest.

– Men når jeg først er på jobb, så er det ikke noe problem. Jeg er er her for å gjøre jobben. Skal jeg satse ett år til, skal jeg ikke gjøre noe halvveis. Det går ikke, jeg er her for å kjempe i teten, sier Marit Bjørgen.