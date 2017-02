Bjørgen forventa kritikk: – Står for det eg sa

– Eg rekna med at nokon hadde meiningar om det, men eg står for det eg sa.

Det var etter at Marit Bjørgen hadde gått inn til sitt 15. gull. Bjørgen takka alle rundt seg, familien og laget, men spesielt ei lagvenninne var i tankane heile rennet.

– Det er ein medalje eg vil dele med Therese Johaug også. Eg sakna ho i starten i dag, ho er offensiv der. Therese var med i bakhovudet. Eg skulle berre prøve og prøve, det var berre for ho, sa Bjørgen etter å ha vunne 15 kilometer skiathlon.

Bjørgen gikk for Johaug Du trenger javascript for å se video.

– Ikkje overraska

Det reagerte fleire svenske ekspertar på, spesielt Expressens mangeårige langrennskommentator, Tomas Pettersson.

– På den eine sidan er det sjølvsagt å stille opp for kampen mot juks. Men på den andre sidan er det tydelegvis ikkje like sjølvsagt når det handlar om din eigen lagkamerat. Det finst berre eitt ganske passande ord for ein sånn oppførsel: Skinheilagskap, skreiv Petterson.

Tidlegare langrennsløpar Oscar Quicklund sa til same avis at han oppfatta Bjørgen-intervjuet som «ein nonchalant haldning til doping», mens Hufvudstadsbladets sportssjef Filip Saxén kalla det heile «usmakeleg»

Bjørgen sjølv seier ho ikkje har fått med seg kritikken, men er heller ikkje overraska.

– Eg er jo van med dette gamet nå og veit korleis media jobbar. Derfor forventa eg eigentleg at eg skulle bli kritisert for det eg sa. Men eg ville sagt det same igjen. Therese var i tankane mine den dagen. Eg tenkte på ho som menneske og som ei god venninne, ikkje på saka, forklarer Bjørgen.

– Sju kandidatar til gullet

Bjørgen stilte på pressekonferansen før morgondagens 10 kilometer klassisk saman med Ingvild Flugstad Østberg og Astrid Uhrenholdt Jacobsen. I tillegg går Heidi Weng på det norske laget, Bjørgen meiner det er sju gullkandidatar i morgon.

– Det er oss fire på det norske laget. I tillegg har Charlotte Kalla og Krista Pärmäkoski vist styrke her. Justyna Kowalczyk kan også vere med å kjempe om medalje, trur Bjørgen.

10 kilometeren ser du på NRK 1 frå 12.15 i morgon.