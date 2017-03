Bjørgen fikk panikk og kjeftet på seg selv: – Jeg begynte å bli paranoid

Med 56 sekunder ned til konkurrentene på siste veksling hadde Marit Bjørgen kanskje verdens enkleste jobb som ankerkvinne.

Men sjarmøretappen ble en panikkartet opplevelse for Bjørgen.

– Jeg ble plutselig nervøs for at bindingene mine skulle bli ødelagt. Jeg begynte å bli paranoid. Jeg måtte bare prøve å gå jevnt og ikke presse for mye, man blir jo litt ivrig når det går så bra, sier Bjørgen.

«Nei, Marit! Slutt!»

Mens Finland og Sverige trolig hadde gitt opp gullet, kjempet en noe skjelven, norsk VM-dronning seg gjennom løypene i Lahti.

– Hehe, hva jeg tenkte på? Det var mye rart, sier hun og ler godt.

– Så du tenker på alt som kan gå galt?

– Ja, det var en periode … Jeg måtte snu om og si: «Nei, Marit! Slutt!»

– Hva tenkte du på da?

– Nei, da måtte jeg bare prøve å fokusere, sier Bjørgen.

Langt mer avslappet var lagvenninnene, som stod i målområdet og tok seieren på forskudd da Bjørgen kjempet mot indre demoner i de finske skoger.

– Hun pleier å ta vare på de ledelsene hun får. Det er en veldig stor trygghet å ha Marit på siste etappe, sa Uhrenholdt Jacobsen, som skaffet den store luka på tredjeetappen.

Fikk ordre om å stresse ned

Til stor lykke for 36-åringen ble også denne VM-dagen tabbefri. På oppløpet var hun så langt foran konkurrentene at hun kunne bremse ned, få med seg et flagg, og likevel vinne med ett minutt og ett sekund.

– Var du oppe på makspulsen på siste etappen?

– Nei, jeg prøvde å gå på de to første kilometerne, også fikk jeg høre at jeg skulle roe meg litt – og heller gå jevnt.

Bjørgen var svært takknemlig for forspranget lagvenninnene ga henne, men minnet også om hvor viktig hele landslaget er for at Norge skal ta så suverene seire.

– Vi må gi en stor takk til de jentene som også ikke er her. Vi har to reserver her, men også noen som er hjemme. Det er mange som er med – det er ikke bare vi fire. Vi er et helt lag, sier 36-åringen.

– Det har vært et spesielt år. Betyr det litt ekstra å vinne nå?

– Ja, det gjør det. Vi har klart å stå sammen og har hatt fokus på det vi skulle gjøre. Vi har tatt vare på hverandre, noe som har vært viktig i den turbulente høsten som har vært. Vi har gjort mye riktig og da er det godt å lykkes, sier en lettet VM-dronning til NRK.