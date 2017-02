Bjørgen var i fint driv på vei opp en bratt bakke i kvartfinalen i lørdagens sprint i Otepää, men plutselig sa det helt stopp. Årsaken: Italienske Gaia Vuerich hadde gått rett inn i henne.

– Hun blir tråkket på! Hun har ikke sjans! sa ekspertkommentator Fredrik Aukland.

Røk ut

Bjørgen gikk videre, men hadde mistet for mye tid på uhellet. Dermed ble hun slått ut.

– Jeg ble forbanna. Det kom noen stygge ord der, sa Bjørgen til NRK etter målgang.

– Hun kom på utsiden, og det var vel smalt å komme inn der om du spør meg. Jeg var litt for snill og flyttet litt på meg, og det var nok litt dumt. Det er irriterende, sier hun.

BITTERT: Marit Bjørgen, her på vei over målstreken i lørdagens prolog. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Fant likevel et lyspunkt

Neste uke starter VM, og sprinten var viktig for Bjørgen for å teste formen. Hun synes det var synd det endte med hekt, men var glad for at kroppen svarte da hun prøvde å ta igjen forspranget etterpå.

– Det tente meg, så jeg gikk veldig bra derfra og inn. Det er jeg fornøyd med, sier Bjørgen.

Rennet pågår fortsatt. Følg det direkte her.