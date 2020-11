Og selv om hun for en tid tilbake ikke hadde tenkt å stille på Beitostølen til helgen, kunne hun i det minste vært aktuell og holdt muligheten åpen for en duell med langrennseliten.

– Jeg kommer nok ikke til å gå der. Jeg har vært ute av antidopingprogrammet. Jeg la opp da jeg la opp. Og jeg må være på det programmet i et halvt år, sier Bjørgen til NRK og smiler.

– Jeg var litt sent ute.

– Litt naivt

Hun forteller at det først var en stund etter hun hadde lansert comebackplanene i langløpslaget til brødrene Aukland at hun fikk spørsmål om hun var tilbake i det såkalte Adams-systemet. Det hadde hun rett og slett ikke tenkt på og måtte undersøke.

TO MINUTTER BAK JOHAUG: Marit Bjørgen over målstreken på Tryvann i Oslo i september. Der var hun bak Therese Johaug. Foto: Jil Yngland / NTB

Adams fungerer ifølge Antidoping Norge som en elektronisk kalender for å registrere aktiviteter. Informasjonen er tilgjengelig for Antidoping Norge, utøverens internasjonale særforbund og WADA. Den benyttes for å gjennomføre uanmeldte dopingkontroller.

Bjørgen fikk beskjed om at hun måtte være en del av dersom hun hadde mål om å gå renn godkjent av FIS (Det internasjonale skiforbundet).

– Jeg trodde det holdt at jeg sa ifra at jeg er tilgjengelig for testing med å si at jeg skal gå noen langløp. Jeg trodde ikke jeg skulle tilbake på Adams, kanskje litt naivt fra min side. Så jeg tar dette på min kappe, sier 40-åringen.

På grunn av forglemmelsen er det heller ikke sikkert Bjørgen får stilt i Marcialonga i månedsskiftet januar/februar. Et renn hun gjerne skulle gått for å forberede seg til sesongens hovedmål: Vasaloppet.

Samme intervaller som i 2018

NRK-ekspert Torgeir Bjørn mener det ville vært en spennende duell om Bjørgen stilte til helgen. Han har fått med seg at 40-åringen har forbedret sin egen form kraftig på kort tid.

Før hun startet å trene systematisk mot Vasaloppet i mai, trente Bjørgen rundt fire-fem timer i uken. Nå er det helt annerledes. Bjørgen sier mengden nå er tredoblet og opp mot 15 timer uken. Hun løper og staker, prøver å få til to-tre intervalløkter i uken. Ellers går det i langturer og styrke.

På grunn av pandemien og mindre jobb ellers, så har hun rett og slett har mer tid til å trene. Resultatene så hun også på testene.

– Jeg har noen målinger på mølla. Jeg springer de samme intervallene som jeg gjorde før OL i 2018, røper Bjørgen. Det var for øvrig sesongen Marit Bjørgen ble tidenes vinterolympier etter to gull, ett sølv og to bronse i Pyeongchang.

Norsk stafettlag?

Hun vil ikke spekulere i noen ting om hva en god form kan føre til. 40-åringen påpeker at hun har vært ute av langrennssirkuset i to år og gjentar at hun trives med å trene en gang om dagen og slippe to økter hver dag.

Deretter sier Bjørgen at dersom hun skal tilbake til verdenscupen, så må hun legge ned en enda større innsats. Og trene to ganger om dagen – noe hun er glad hun slipper nå.

– Den tiden er forbi, slår hun fast.

Men ekspertisen er ikke enig med Bjørgen i akkurat dét.

– Jeg tror Marit ville kvalifisert seg for det norske stafettlaget i VM i Oberstdorf. Hun er god nok til det, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

– 40 år er ikke for gammelt

Han ble blant annet dypt imponert over at 40-åringen kun var to minutter bak Therese Johaug i det som var et rent motbakkeløp på rulleski i sommer.

Bjørn forteller at de store treningsmengdene Bjørgen har lagt ned siden 2018, gjør at hun har et helt unikt grunnlag. Han påpeker også at hun har kommet tilbake etter én fødsel tidligere – like sterk som før.

NRK-EKSPERT: Torgeir Bjørn, her sammen med kommentatorkollega Jann Post. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Hvis motivasjonen og gløden har kommet tilbake, som det tyder på at Marit har fått nå, så er det ingen fysiske begrensninger. 40 år er ikke for gammelt.

På spørsmål om Bjørgen må trene to ganger om dagen for å satse på verdenscupnivå, slik hun selv hevder, svarer NRK-eksperten «nei».

– Men hun må trene smart og godt de øktene hun gjennomfører. Hun bør nok trene en økt om dagen i snitt. Enkelte helger kan hun trene to ganger om dagen, eller dra på en mini-samling, foreslår han.

Ingen dialog

Langrennssjef Espen Bjervig forteller at han ikke har snakket med Bjørgen om noe comeback i noe som helst renn til vinteren.

Når NRK spør om hun kan være et alternativ på et stafettlag, slik Torgeir Bjørn mener hun er god nok for, svarer Bjervig slik:

– Vi vet hvor god Marit er når hun er i form. Men det har ikke vært dialog om at hun ønsker et comeback i verdenscupen. Men ingenting hadde vært mer morsomt enn det, sier han.